Una magnolia per ricordare Alessia 

Sorrideva sempre, amava danzare, sapeva andare a cavallo. Alessia Lovari, scomparsa all’improvviso lo scorso 10 luglio a soli 32 anni per un infarto, era il punto di forza del gruppo di dieci ragazzi con gravi disabilità psicofisiche provenienti da Muravera, San Vito e Villaputzu e seguiti dall’associazione Fenicottero onlus, con sede a Muravera. Un vero pilastro al punto che gli altri nove ragazzi non riuscivano a colmare il vuoto della sua mancanza. Anche per questo la scorsa settimana, in occasione della festa dell’albero, i soci della Fenicottero Onlus l’hanno voluta ricordare con una magnolia. La pianta è stata posizionata all’ingresso di Villaputzu, vicino al campo da padel (zona piazza Is Tallaias). «Alessia – ricorda Roberto Deiana, fondatore del Fenicottero – era brava in tutto ed eccelleva nella pittura degli oggetti nel laboratorio di ceramica. Dopo la sua morte la psicologa ha dedicato ai ragazzi due lezioni per spiegare cosa era successo. Abbiamo anche organizzato una capatina in cimitero e adesso la bella iniziativa della magnolia».

La dedica

Una cerimonia toccante e gioiosa allo stesso tempo: «Una splendida giornata di sole – dice Giuseppe Baldinu, presidente dell’associazione – per ricordare Alessia. Abbiamo celebrato, anche se in ritardo, la festa degli alberi e dedicato la magnolia a una ragazza solare. Un grazie al sindaco di Villaputzu che ha accolto il nostro invito». Il primo cittadino Sandro Porcu sottolinea che «questo è il modo migliore per tenere sempre vivo il ricordo di Alessia. Come amministrazione comunale abbiamo accolto con gioia la richiesta dell’associazione il Fenicottero di dedicare una pianta in una delle nostre piazze principali». Nei pressi della pianta è stata posizionata una targa realizzata dall’artigiano Giovanni Cabras, instancabile volontario dell’associazione, con la scritta “Sei sempre nei nostri cuori”.

Il gruppo

L’associazione è l’unica nel Sarrabus a occuparsi di persone con gravi disabilità psicofisiche. “Ragazzi” provenienti da tutto il territorio (l’età varia dai 20 ai 60 anni) che sono impegnati in corsi di ceramica, attività motorie, disegno artistico, musicoterapie. «Il nostro obiettivo – hanno spiegato Giuseppe Baldinu e Roberto Deiana – è quello di coinvolgere le persone con disabilità psicofisica grave soprattutto nel momento in cui per loro finisce il tempo della scuola. Vogliamo farli crescere assieme a chi vive la vita di tutti i giorni. Adesso stiamo organizzando escursioni e, grazie alla disponibilità di Vittorio Sollai, si va anche a cavallo». Tra le prossime iniziative quella di insegnare ai ragazzi a cucinare attraverso un accordo con l’istituto professionale alberghiero Giuseppe Dessì. «La preside – conclude Deiana – si è detta molto disponibile, noi siamo quasi pronti. Nel frattempo un po’ tutti si stanno esercitando a casa a preparare dolci e pizzette».

