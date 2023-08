Una maglietta per spiegare come ci si lava le mani 

Una t-shirt per sensibilizzare personale sanitario e cittadini al lavaggio delle mani. L’iniziativa è stata adottata dalla direzione di presidio cdella Asl di Lanusei ha messo in piedi questa iniziativa per prevenire il diffondersi di infezioni. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il personale sanitario che lavora in ospedale e i cittadini che vi accedono, a questo gesto che, se eseguito in modo corretto, in soli 60 secondi può salvare tante vite.

La campagna è nata anche in seguito alla nascita in seno alla Asl Ogliastra del Cica, il Comitato per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza, costituito da diversi componenti in rappresentanza di ciascuna area dell’azienda.

