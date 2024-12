Una maglia, tre candidati 

La porta del Cagliari non ha ancora trovato un padrone definitivo e l’imminente mercato di gennaio potrebbe portare un nuovo portiere in rossoblù. Simone Scuffet e Alen Sherri non sono riusciti a convincere Nicola, e non solo. I due si sono alternati fra i pali nelle prime 18 giornate senza entusiasmare. E ora, con la riapertura delle trattative prevista per giovedì, la possibilità di vedere un altro numero 1 in rossoblù è molto alta.

Il ritorno

Sabato, in Cagliari-Inter, si è rivisto Scuffet dopo 54 giorni. Non giocava in campionato dalla sconfitta per 2-1 con la Lazio del 4 novembre, con responsabilità sul gol del vantaggio biancoceleste. Poi solo panchina, con la parentesi in Coppa Italia con la Juventus dove Davide Nicola aveva cambiato mezza squadra. Un rientro fra i pali non certo fortunato, coi nerazzurri che hanno vinto 0-3, ma Scuffet per un tempo è stato protagonista in positivo con tre parate di alto livello. Poi la traiettoria beffarda di Bastoni lo ha lasciato immobile e da lì l’Inter ha dilagato, senza che lui potesse fare granché. Sono 12 le sue presenze in Serie A in questa stagione, con 22 gol subiti: la porta inviolata l’ha mantenuta solo nella gara d’esordio, lo 0-0 con la Roma il 18 agosto. E bisognerà capire se il ritorno da titolare sarà stato per una rinnovata fiducia o per metterlo “in vetrina” in ottica mercato, date le voci ricorrenti di una sua possibile partenza.

L’escluso

Il posto tre giorni fa lo ha perso Sherri, che in A aveva debuttato contro un’altra squadra milanese, ossia il Milan nel 3-3 della Domus il 9 novembre. Per lui la metà delle presenze di Scuffet, sei, con lo stesso numero di clean sheet (uno col Verona il 29 novembre, l’ultima volta che il Cagliari ha collezionato punti con la pesantissima vittoria per 1-0) e 9 gol subiti. Per il portiere albanese, arrivato in Sardegna in estate, un mese e mezzo da titolare senza particolari scossoni: non ha fatto parate spettacolari (sono stati i portieri avversari, contro Atalanta e Venezia, a risultare i migliori in campo) ma nemmeno errori così gravi, se si eccettua la disattenzione collettiva in occasione del momentaneo 2-0 proprio del Venezia nello scontro diretto. Una rete che potrebbe essergli costata la conferma contro l’Inter.

Le ipotesi

C’è un nome che emerge rispetto agli altri accostati al Cagliari, quello di Elia Caprile. Al Napoli ha giocato pochissimo, 4 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, chiuso da Alex Meret. Il suo agente Graziano Battistini (ex portiere) già la settimana scorsa aveva anticipato l’addio: «Sarebbe un peccato fare panchina tutto l’anno», ha detto a Radio Capri. Motivo per cui non è da escludere un’operazione che coinvolga lui e Scuffet, che andrebbe a fare il dodicesimo a Napoli (ruolo che aveva già sfiorato in estate ma col Milan, quando poteva diventare il secondo di Maignan).

L’altro profilo valutato è quello di Pietro Terracciano della Fiorentina, diventato riserva di David de Gea e a sua volta in uscita. La stagione 2019-2020 è stata l’ultima in cui il Cagliari ha avuto tre portieri impiegati: Rafael, Cragno e Olsen. In più occasioni, invece, il mercato di gennaio è servito per trovare un nuovo titolare: Sterchele nel 1997, Chimenti nel 2006, Storari nel 2008 e Brkić nel 2015, mentre nel 2014 Adán venne bocciato dopo un paio di partite e nel 2005 Iezzo subentrò in corsa ma era già in rosa dall’inizio. «Abbiamo individuato delle criticità e cercheremo di colmarle», ha detto sabato il ds Nereo Bonato sul mercato: il portiere è una di queste.

