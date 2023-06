Una maggioranza con tanti debuttanti  

Una, Alessia Meloni, 40 anni, è stata assessora nella Giunta Licheri: aveva la delega ai servizi tecnologici, e si è dimessa otto mesi fa, con un gesto che impresse un’accelerazione alla fase terminale della consiliatura. Un altro, Riccardo Pilloni, 45, sedeva da consigliere tra i banchi della maggioranza, dov’è rimasto fino alla fine. Poi c’è Alberto Nioi, 60 anni, esponente storico di Legambiente, già consigliere ai tempi del sindaco Casula e «compagno di viaggio della prima ora» di Mario Puddu. Tolti loro, gli altri sei componenti della pattuglia di consiglieri eletti con la lista civica del sindaco (la più votata: 2.098 preferenze, il 21,67 per cento) sono debuttanti. Per il diciottenne Nicolò Farci (com’è ovvio) ma anche per Maria Ciaccio, 52 anni, Sandro Picciau, 60, Emanuela Pili, 38, Elisa Carboni, 43, e Corrado Pintus, 58, la prima seduta consiliare sarà la prima in tutti i sensi. E la musica non cambia nelle liste più direttamente “politiche” della maggioranza: debuttanti i Riformatori Maurizio Tunis, 45 anni, Silvio Giacobbe, 32, e Veronica Piras, 23, la Udc Silvia Aresu, 34, e la Sardegna 20Venti Alessandra Parente, 22.

La maggioranza che sostiene Mario Puddu è caratterizzata da un alto tasso di quella che il sindaco chiama «freschezza», e da cui si aspetta molto in termini di vitalità e una visione diversa sulla città e i suoi problemi. Ma volendo si potrebbe anche parlare di inesperienza e mettere in evidenza che per vedere il Consiglio operare a pieno regime bisognerà mettere in conto un periodo di rodaggio.

Le priorità dei novizi

Ma quali sono i desideri dei consiglieri alla prima esperienza? Ecco quelli raccolti a caldo, a vittoria appena raggiunta. Silvia Aresu (Udc): «Mi piacerebbe dare priorità al sociale, dare ascolto, dare voce a bambini e famiglie e fasce più deboli». Alessandra Parente (Sardegna 20Venti): «Vorrei ridare decoro al paese cominciando dalle strade». Alessandra Pili (Lista Puddu): «Siamo portavoce dei cittadini, e il nostro dovere è dare voce ai cittadini». Maurizio Tunis (Riformatori): «Vogliamo costruire un futuro migliore per Assemini. Ci sarà tanto da lavorare, da studiare, da fare, a partire dalle strade ma non solo. Servirà tanta partecipazione da parte dei consiglieri alla vita quotidiana. Riportare alle urne tanti asseminesi al prossimo voto è il mio primo obiettivo».

L’opposizione

Dovranno fare i conti con un’opposizione decisamente più esperta: i Cinquestelle mandano in aula due ex assessori (il candidato a sindaco Diego Corrias, sconfitto al ballottaggio, e Ragchele Garau) e un ex consigliere (Sandro Sanna), il Pd un esordiente (Alessandro Casula, 43 anni) che però ha respirato politica e amministrazione in casa (è figlio dell’ex sindaco Luciano, sempre del Pd). Mentre il centrodestra sarà rappresentato per Fdi dalla candidata a sindaca Niside Muscas (mai stata consigliera, ma 22 anni fa fu assessora non eletta ai servizi sociali per 18 giorni) e l’ex consigliera Sabrina Stara (la candidata più votata in assoluto: 304 preferenze) e per Forza Italia gli ex consiglieri Stefano Demontis e Ignazio Pireddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA