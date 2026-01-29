Una maestosa Lucrezia Borgia dimenticata per troppo tempo 

È una mater dolorosa, la terribile Lucrezia Borgia. Protagonista della bellissima e trascurata opera omonima di Gaetano Donizetti al Teatro Lirico di Cagliari sino al primo febbraio diventa nella regia di Andrea Bernard una figura di tragiche contraddizioni. Ha rinunciato al figlio neonato, l’ha consegnato alle monache ma ancora si china verso la sua culla. Bianca e con le sbarre, un lettino che torna più volte sul palcoscenico e infine si moltiplica assumendo la forma di una gabbia. A far da coro a questa vicenda non ci sono gli alabardieri, gli scherani, i paggi, i coppieri del libretto di Felice Romani ma una berciante compagnia che si ubriaca e sbraita. Una locanda ad ospitarla a Venezia, una sala a Ferrara e arredi dei primi anni Cinquanta a far da sfondo, con sedie, tavoli e manifesti strappati. E una pletora di vescovi e pontefici con le loro tonache nere e rosse a proteggere il segreto di una nascita e la necessità di mantenerlo tale per gli equilibri del potere.

Fu giudicato troppo anticlericale, questo testo inspirato a uno scritto di Victor Hugo. E il regista si spinge a issare un imponente crocifisso, siglando quindi con un simbolo inequivocabile l’epilogo di questa vicenda di orgoglio, amore e crudeltà. Figlia di un papa, moglie del duca Alfonso d’Est, Lucrezia ritrova suo figlio ormai adulto e lo guarda dormire. Gennaro, capitano di ventura, non ricorda il suo volto e si innamora di quella dama bionda che gli parla dolcemente. Un equivoco fatale perché il Duca Alfonso talmente s’infuria da volerlo morto. Spada o veleno? Decida la rea consorte. Che implora pietà e prega umilmente ma infine minaccia, lisciandosi il sobrio tailleur rosso e preparando la salvifica ampollina con l’antidoto. Ma è l’indole dell’ignaro Gennaro, o forse il destino, a condurre i cortigiani verso una seconda e ben riuscita intossicazione di gruppo.

L’allestimento al Lirico si fonda con grande efficacia sull’uso di una pedana girevole che scorre e scorre mentre tutti entrano e escono dalle porte grigie e opache: è la ragion di stato a obbligare Lucrezia al silenzio e suo marito alla vendetta. Prologo e due atti, per una storia truce tra Venezia e Ferrara. Ambientata, dichiara Andrea Bernard (che è anche architetto) in una Italia del secondo dopoguerra che ricomincia a vivere e a subire. Un chiaro accenno, nella scelta di questo verbo, al peso della gerarchia ecclesiastica. Circondata da una fama sinistra, accusata di plurimi incesti e svariate nefandezze, l’avvelenatrice per antonomasia fu in realtà lodata da Ludovico Ariosto come donna colta e devota. L’edizione cagliaritana sceglie un'altra strada, a metà tra riprovazione e empatia. Avvolta in una veste candida, la maestosa interprete Jessica Pratt schiva il pugnale del morente Gennaro e gli rivela di essere un Borgia. Molta luce, ma ormai inutile, sui due infelici.

Ed è qui, sulle ultime note, che il dolore del distacco si muta in spiritualità. Ha qualcosa di colorato e lucente sul petto, Lucrezia. Applicato come fosse un bersaglio, per colpire al cuore.