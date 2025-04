Una Madre dell’ucciso nel ricordo di Marco 

È nata anche sull’onda dell’orrore causato dall’omicidio di Marco Mameli l’opera che nei giorni scorsi a Nuoro ha conquistato il secondo posto nel concorso dedicato a Francesco Ciusa. L’hanno realizzata gli alunni della Seconda A del liceo artistico Delitala di Lanusei guidati dagli insegnanti Rossana Fancello e Rosario Antonio Agostaro. L'opera rende omaggio a Ciusa e alla Madre dell’ucciso, reinterpretandola in una visione contemporanea. Nella rielaborazione emerge con forza l’assenza e il vuoto lasciato dall’ucciso: il suo volto, ritratto di profilo, è sagomato e traforato, un’assenza simbolica e fisica che diventa il fulcro espressivo dell’opera. «Il recente fatto di cronaca che ha scosso la comunità ogliastrina», dicono i docenti, insieme a un profondo senso di solidarietà verso tutte le madri spezzate dal dolore per la perdita di un figlio a causa della guerra e della violenza, rappresenta il significato più intimo che ha guidato la realizzazione dell'opera. Il tema della madre e della perdita di un figlio è da sempre presente nell’arte e allora come oggi esso parla al presente con la forza comunicativa di cui solo l'arte è capace».

Un’alunna della stessa Seconda A ha ottenuto una menzione speciale per un’opera grafica ispirata a La Filatrice. Hanno partecipato anche alunni di seconda B e quarta B, guidati dal docente Vincenzo Grosso.

