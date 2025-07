Una macchina sospetta nel paradiso delle vacanze 

È caccia aperta all’auto sospetta che sarebbe stata notata transitare nella zona di Punta Molentis, a Villasimius, dove domenica pomeriggio è divampato il terrificante incendio che ha incenerito una delle oasi naturali più conosciute dell’Isola: 200 i bagnati salvati con soccorsi dal mare a causa delle vie di fuga bloccate dalle fiamme, con un bilancio – ancora provvisorio – di decine di auto bruciate, un chiosco e danni ambientali incalcolabili. Gli investigatori della Forestale – coordinati dalla Procura – stanno lavorando già da domenica sera, acquisendo i video delle telecamere a circuito chiuso di varie attività presenti nella zona.

Scattano due arresti

Ma sul fronte degli incendi che da giorni stanno incenerendo chilometri quadrati di Sardegna è arrivata ieri una prima risposta della task-force allestita dal Nucleo investigativo della Forestale e dalla Procura di Cagliari. Nel corso di un’operazione – i cui contenuti restano ancora riservati – ieri mattina i ranger dell’Ispettorato di Iglesias hanno arrestato con l’ipotesi di incendio boschivo doloso Maurizio Porceddu e Pierangelo Serra, entrambi di San Giovanni Suergiu. Dopo il fermo entrambi sono stati trasferiti in carcere a Uta, su ordine del pubblico ministero Gaetano Porcu: oggi compariranno in Tribunale per la convalida. Stando alle indiscrezioni, i forestali avrebbero trovato nell’auto anche alcuni inneschi.

Le ispezioni del Procuratore

Nelle prossime ore nella zona di Punta Molentis potrebbe arrivare anche il Procuratore capo di Cagliari, Rodolfo Sabelli, che avrebbe chiesto agli investigatori di allestire un’ispezione delle zone distrutte dal fuoco. Il capo della Direzione distrettuale antimafia e i magistrati sono in stretto contatto con tutte le forze dell’ordine impegnate in quest’indagine. «All’attività di difesa dell’incolumità delle persone e di tutela del territorio», chiarisce Sabelli, «si unisce un’intensa attività di indagine diretta a verificare l’origine degli incendi e a far valere le relative responsabilità, adottando tutte le iniziative idonee e necessarie, adeguate alla gravità delle condotte criminali che saranno accertate».

Massimo impegno

«Devo assicurare l’opinione pubblica del massimo sforzo operato, sia in termini di prevenzione che di repressione, da tutte le forze preposte al settore». Così il Procuratore generale, Luigi Patronaggio, è intervenuto ieri sul dramma dei roghi che, ormai da giorni, tengono l’Isola in scacco, costringendo gli uomini dell’antincendio a difficili e pericolosi interventi. «Il maggior numero degli eventi è dovuto all’azione colposa o dolosa degli uomini», prosegue, «I piromani, mossi dai più svariati intenti, costituiscono un fattore da non sottovalutare. Sugli ultimi incendi sono in corso penetranti attività di indagine, su cui non posso riferire, ma che sono sicuro daranno col tempo i risultati che i cittadini si attendono, sia in termini di misure cautelari applicate che in termini di condanne, risarcimenti e ripristino del danno ambientale».

