Una lunga estate tra cultura e natura 

Auto d'epoca, passeggiate serali in compagnia degli amici a quattro zampe, presentazioni di libri e arte saranno al centro dell'estate nuorese. Attività e spazi culturali stanno organizzando in questi giorni il programma che porterà nuoresi e non solo a riscoprire la città.

L’animatore

Salvatore Piredda, presidente del Centro commerciale naturale, da anni si occupa di unire le attività del centro storico per riaccendere il motore sociale ed economico: «Inizieremo con gli appuntamenti tematici, pomeridiani e serali, al Corso Garibaldi. Saranno incentrati su shopping, intrattenimento, passeggiate con gli amici a quattro zampe, giornate in Vespa. Stiamo programmando tante altre iniziative, da tenersi o giovedì (i Giovedì colorati) o venerdì». I bar si organizzeranno con i turni per garantire il servizio nei fine settimana.

«Tra le novità – prosegue – un contratto con quattro violiniste internazionali che ospiteremo verso fine luglio o inizio agosto. Non solo, faremo rete con varie associazioni di volontariato, sport e realtà cittadine, ma anche l'enogastronomia e il mondo del vino. Riprenderemo in mano la mobilità sostenibile e organizzeremo un appuntamento a tema auto d'epoca».

In cima al Monte Ortobene, la Locanda aprirà al pubblico a giugno tra reading, teatro, musica, escursioni a piedi e in bici, gustosi piatti. «È nato anche ECOlonie, un'iniziativa tra la Locanda 'e Monte e Alternatura/Ceas di Nuoro rivolta ai giovani con la voglia di giocare all’aperto, esplorare in natura, praticare sport e fare amicizia», dice Gianluca Cacciotto del Ceas.

Ten e Spazio Ilisso stanno lavorando al programma che diffonderanno tramite newsletter e canali social. In previsione festival di teatro, musica e presentazioni di libri. Lo spazio ibrido Garage33 organizza "Not just a pretty picture" a cura di Emanuela Manca con filosofi, antropologi, artisti e curatori nell'ambito del progetto Frame. Anche il Man farà la sua parte a partire dalla "Tattilità" di Virgilio Sieni, cominciato sabato, alla proiezione di Bentu con Salvatore Mereu mercoledì, fino alla mostra "Diorama" a luglio. Mancaspazio organizza due mostre a fine giugno e poi chiuderà. «Una mostra sarà dedicata all'incisione, in collaborazione con una galleria inglese. L'altra sarà una mostra di cravatte da collezione», afferma Chiara Manca.

Arte

E poi l'Isre, guidato da Stefano Lavra: «I musei rimarranno aperti con orario dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 20. Nel periodo estivo porteremo avanti una stretta collaborazione con la Fondazione Ciusa, per portare alcune opere di Francesco Ciusa al Museo della ceramica, queste opere torneranno in città; a casa. Abbiamo terminato tutti i lavori per l'accessibilità dei disabili sia al Museo del Costume di Nuoro che alla Collezione Cocco. Un aspetto fondamentale. Inoltre abbiamo migliorato e arricchito la Collezione Cocco dove ho fortemente voluto installare una cornice contenente una frase di Grazia Deledda (e da qui il rimando a Nuoro) che descrive la città di Cagliari. Servirà da richiamo verso Nuoro e i tre musei». Le idee ci sono e aspettano i nuoresi.

