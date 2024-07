Una lunga estate di spettacoli 

Nel cuore dell’estate, Quartucciu si trasforma in un vivace palcoscenico di eventi per grandi e piccoli. Dal 28 giugno, con lo spettacolo “Marta e il suo gruppo” durante i festeggiamenti di San Giorgio Martire, l’assessorato alla cultura ha dato il via a “Sere d’Estate 2024”, la rassegna che animerà la città fino a ottobre.

«Con gli Enti locali per lo spettacolo abbiamo creato, nonostante il budget limitato, un programma ricco e variegato, pensato non solo per i nostri concittadini, ma anche per i turisti e per i Comuni vicini, ormai affezionati ai nostri eventi», ha detto l’assessora Elisabetta Contini.

Il cartellone

Il programma offre una vasta gamma di attività: dai concerti agli spettacoli teatrali, dagli eventi sportivi alle manifestazioni culturali. Il 5 luglio al teatro Olata, si terrà lo spettacolo “Cenerentola” dell’Effimero Meraviglioso, con la partecipazione dell’attrice locale Elisa Giglio.

Tra le novità: “Giochi senza frontiere”, una competizione che vedrà famiglie, società sportive e vicinati sfidarsi in divertenti giochi all’aperto, con premi per i vincitori. Inoltre, il 20 luglio, via Nazionale sarà animata dall’esposizione di auto tuning “StaticLand”, verranno coinvolte le attività produttive locali. «Anche quest’anno abbiamo cercato di dare risposte ai cittadini», ha aggiunto il consigliere Simone Santabarbara, «non tutto è stato possibile ma abbiamo deciso di elaborare un programma rivolto a tutte le fasce d’età e che privilegiasse gli appuntamenti all’aperto perché si ritrovasse il piacere di incontrarsi».

Le tradizioni

Non mancheranno gli appuntamenti con le tradizioni locali: la sagra della pecora e il Blues & Beer animeranno Sant’Isidoro con prodotti tipici e intrattenimento musicale. Particolarmente attesa è la trentanovesima edizione della Sciampita con “Festa Nodia”, una sfilata folkloristica che porterà colori e suoni dal parco Sergio Atzeni al teatro Olata, con gruppi provenienti da diverse parti del mondo. Elena Ledda, celebre artista locale, invece, sarà protagonista alla DoMusArT e alla Tomba dei Giganti a settembre. Ad agosto torna anche “Cena sotto le stelle colorate”, l’evento conviviale che lo scorso anno ha riscosso successo e incassato polemiche, viene riproposto con nuovi accorgimenti, in collaborazione con la Pro Loco.

Inoltre, gli eventi “Diversamente uguali – dai diritti alla realtà”, con una mostra fotografica e un convegno sulla diversità e "Su Pannu de Santu Pedru" la corsa equestre a Sant’Isidoro, chiuderanno a ottobre la stagione, coinvolgendo le scuole del territorio e celebrando la cultura e le tradizioni locali.

