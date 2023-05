Una lunga domenica di fuoco 

Una coltre di denso fumo, scaturito dal rogo, ha allarmato i residenti delle aziende vicine, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari e del distaccamento di Iglesias, le squadre del Corpo forestale di Uta e diversi mezzi dei volontari della Protezione civile. Il forte vento ha alimentato l’incendio che si è propagato a macchia di leopardo, arrivando a lambire un rimboschimento di eucalipti. Paura anche per un impianto di arnie poste a poca distanza dall’area interessata, fortunatamente rimaste indenni grazie al vento che ha spinto nella direzione contraria. Le squadre dei vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto a domare le fiamme, che stavano interessando alcune strutture agricole abbandonate, e mettere in sicurezza le aziende agricole e le case circostanti.

Giornata di fuoco tra Macchiareddu e Uta: due grossi roghi aprono ufficialmente la stagione degli incendi. Il primo si è verificato, ieri mattina, nell’area industriale di Macchiareddu. Le fiamme hanno interessato la vegetazione che circondava un capannone di un’attività commerciale, poi si è esteso a due furgoni, un mezzo pesante e diverse attrezzature che si trovavano nell’area perimetrale dell’azienda. I vigili del fuoco hanno dovuto operare diverse ore per riuscire a domare le fiamme alimentate anche dal forte vento, dovendo inoltre ricorrere all’uso dei respiratori, a causa del fumo e le esalazioni tossiche sprigionate dai mezzi in fiamme. Rimangono sconosciute le cause del rogo.

Nel secondo, un vasto incendio è divampato dai campi di sterpaglie adiacenti alla strada Provinciale 2, nel versante di Monte Arcosu, davanti alle strutture, ormai in disuso da diversi anni, dell’azienda Minola di Uta. Le fiamme, partite nella tarda mattinata di ieri, hanno circoscritto l’azienda agricola abbandonata, mettendo a rischio diverse altre strutture del circondario.

I soccorsi

Una coltre di denso fumo, scaturito dal rogo, ha allarmato i residenti delle aziende vicine, che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari e del distaccamento di Iglesias, le squadre del Corpo forestale di Uta e diversi mezzi dei volontari della Protezione civile. Il forte vento ha alimentato l’incendio che si è propagato a macchia di leopardo, arrivando a lambire un rimboschimento di eucalipti. Paura anche per un impianto di arnie poste a poca distanza dall’area interessata, fortunatamente rimaste indenni grazie al vento che ha spinto nella direzione contraria. Le squadre dei vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto a domare le fiamme, che stavano interessando alcune strutture agricole abbandonate, e mettere in sicurezza le aziende agricole e le case circostanti.

Il bilancio

Da una prima stima, l’area andata a fuoco potrebbe superare sei ettari, costituiti perlopiù da sterpaglie. Non si registrano danni a persone e animali, e non si conoscono le cause che hanno scaturito l’incendio, saranno le indagini degli agenti della Forestale a far luce sull’accaduto.

