Una luce sulla strada perduta 

Bosco Santa Barbara, Sothai, Columbano e Tricarai. Sono i quattro punti individuati per inaugurare gli interventi sulla provinciale 27 per cui la Giunta regionale ha deciso di snellire la procedura annullando il procedimento di Via (Valutazione di impatto ambientale). Un’opera di 4,8 milioni di euro, finanziata con risorse regionali e promossa dalla Provincia di Nuoro, che annuncia lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale. Tra gli interventi più rilevanti figurano la realizzazione di un viadotto di 153 metri sul Rio Sothai e la rettifica del tracciato stradale, con curve da smussare, carreggiate da allargare e l’adeguamento a strada extraurbana secondaria concepita per un traffico misto di veicoli leggeri e pesanti.

La novità

L’ammodernamento della provinciale 27, porta d’accesso per gli ogliastrini verso il nord Sardegna, è al palo da anni. Ora la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Rosanna Laconi, scioglie i nodi burocratici e apre un nuovo scenario: «A breve - annuncia Marzia Mameli, amministratrice straordinaria della neonata Provincia dell’Ogliastra - inizieranno i lavori di un’opera strategica per la mobilità interna e per lo sviluppo del nostro territorio». L’assessore Laconi esprime soddisfazione: «Parliamo di un’area di grande valore paesaggistico e ambientale, ma marginalizzata sotto il profilo infrastrutturale. Garantirne un’accessibilità sicura significa riconoscere pari diritti di cittadinanza, valorizzarne le risorse e rafforzare le condizioni per restare, crescere e investire. L’intervento non è solo un'opera pubblica, bensì una risposta concreta a una domanda di giustizia territoriale».

Le opere

Mameli apre l’agenda sulla viabilità: «A seguito di un confronto con l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, ho potuto rappresentare un’altra priorità del nostro territorio: l’ammodernamento della provinciale 56 che collega Urzulei e Talana con il resto dell’Ogliastra. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale non solo per il flusso turistico, ma soprattutto per i cittadini che ogni giorno devono affrontare un percorso difficile per raggiungere scuole, ospedali e servizi pubblici. Sono orgogliosa di poter affermare che la Provincia, nonostante le difficoltà di un ente che rinasce da zero, è pienamente operativa».

