“Una luce per la Polio” a Nuraghe Losa  

Sette Rotary club, un solo obiettivo: contribuire a costruire un mondo definitivamente libero dalla poliomielite. Sabato, in occasione del World Polio day, il nuraghe Losa di Abbasanta ospiterà l'evento “Una luce per la Polio”, iniziativa che riunirà i Club di Bosa, Centro Sardegna, Macomer, Meilogu, Nuoro, Oristano e Terralbese, con il patrocinio gratuito del Comune di Abbasanta. La manifestazione, coordinata dal Rotary club Bosa, sarà un momento di incontro, solidarietà e sensibilizzazione a sostegno della campagna mondiale attraverso la quale il Rotary è impegnato da decenni nella lotta contro una malattia ormai vicina all'eradicazione.

Il programma prenderà il via alle 18.30 con l'illuminazione simbolica del nuraghe Losa con il logo End Polio now. Seguiranno la proiezione del cortometraggio “Come quando fuori piove” e l'apericena dell'amicizia, accompagnata da musica e momenti di confronto tra i soci dei club.

«Abbiamo voluto che fossero sette Club a ritrovarsi attorno a un unico faro perché la lotta alla polio è da sempre la più grande impresa di servizio del Rotary International – spiega il presidente del Rotary club Bosa, Gianfranco Attene, coordinatore dell'evento – Una storia iniziata nel 1979 e che oggi è a un passo dal traguardo: eradicare per sempre la poliomielite dal mondo». La scelta del Nuraghe Losa, precisa Attene, non è casuale. «Illuminare un monumento che ha attraversato tremila anni di storia con il simbolo di End Polio now è un gesto potente. Il Nuraghe è luce che resiste al tempo, è identità, è comunità. Vogliamo che quella luce sia il nostro faro acceso contro l'indifferenza.

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