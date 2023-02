Una luce nuova per la litoranea  

In zona abita anche Maria Cogoni 42 anni che aggiunge: «siamo molto contenti, finalmente abbiamo la luce. Adesso aspettiamo che realizzino anche gli attraversamenti pedonali rialzati che sono fondamentali, perché questa non è più una strada a scorrimento veloce ma un’arteria urbana a tutti gli effetti». Altro passo fondamentale, sottolinea Lucia Zara 80 anni, «sarebbe la sistemazione dei marciapiedi che andrebbero rimessi a nuovo, soprattutto nei pressi della scaletta che conduce alla spiaggia sotto la ringhiera frequentatissima d’estate ma anche d’inverno».

Era un intervento atteso da anni che va a sostituire un impianto vecchio e fatiscente. La luce andava e veniva, lasciando la zona molto spesso al buio più completo, con gli abitanti che non riuscivano nemmeno a infilare la chiave nella serratura per entrare in casa. Sono stati gli operai della ditta Engie, responsabile della manutenzione degli impianti di illuminazione di tutta la città, a sostituire lampade e lampioni e a ridare un nuovo volto alla zona. «Il lampione proprio di fronte a casa mia», racconta Gianni Manca, 46 anni, «era fuori uso da diversi anni. E questo creava non solo disagi ma anche pericoli per i pedoni che attraversavano la strada in quel tratto, nel buio pesto».

I più contenti sono i residenti della zona. Quasi non credevano ai loro occhi quando hanno visto l’apertura dei cantieri, figurarsi adesso che la strada è illuminata a giorno. Sono stati completati infatti i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a Margine Rosso nel tratto davanti alla ringhiera in via Leonardo da Vinci. Una delle zone più popolate del litorale, a pochi passi dal centro urbano e che d’estate si popola di migliaia di bagnanti e turisti.

L’intervento

Alta velocità

Tanti incidenti

E l’illuminazione a Margine Rosso è un passo importantissimo nella messa in sicurezza di via Leonardo da Vinci, strada divisa per metà tra il Comune (nel tratto appunto dalla rotatoria di Margine Rosso a via Marco Polo) e la Città Metropolitana, (da via Marco Polo a Geremeas) che anche lo scorso anno si è rivelata come la strada con il più alto numero di incidenti stradali. E il numero questa volta è davvero da record: cinquanta i sinistri da gennaio a dicembre, in netto aumento rispetto all’anno precedente quando si erano fermati a 35. Non è bastato nemmeno il rifacimento della segnaletica portato avanti dalla Città Metropolitana alla vigilia della scorsa estate, per rendere via Leonardo da Vinci appena un po’ più sicura.

Gli altri pericoli

Nell’arteria si continua a correre, ad avere scarsa visibilità, a doversi immettere da incroci a raso pericolosissimi. Per non parlare di strisce pedonali poco illuminate e insicure dove transitano tantissime persone dirette soprattutto in fermate degli autobus altrettanto buie e pericolose. C’è poi la pista ciclabile che si interrompe negli incroci e dove già più volte negli anni passati si sono verificati incidenti anche mortali. Il pericolo maggiore è dovuto proprio all’alta velocità tanto che oltre agli attraversamenti rialzati si era chiesto di restringere le carreggiate con la segnaletica come fatto in via S’Oru e Mari a garanzia di maggiore sicurezza.

