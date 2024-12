Una lotteria solidale per la casa degli orfani 

Lotteria di Natale per completare i lavori nella casa famiglia Killia, lì dove Simona Cao e il marito Michele Allodi - coppia di Selargius - stanno realizzando un rifugio per bambini con disabilità rimasti senza genitori. Di fatto la loro casa di via San Nicolò che viene riadattata per accogliere una famiglia allargata, senza barriere architettoniche e con spazi per la vita in condivisione. C’è ancora tempo per acquistare i biglietti della lotteria, con il ricavato che andrà a finanziare gli ultimi lavori: l’estrazione è in programma il 3 gennaio in Comune.

