Una lotteria per finanziare l’associazione di volontariato 

Il 16 settembre l’associazione “Io e te insieme” organizza l’estrazione dei premi della lotteria, evento voluto per l’autofinanziamento delle attività. La giornata, spiega il presidente Vincenzo Martis, «sarà supportata attivamente da esponenti di differenti associazioni cittadine e del territorio, da comitati ai festeggiamenti delle feste religiose e civili del paese». L’associazione, nata per operare senza fini di lucro, svolge attività legate al benessere psico-socio-andragogico-fisico, la tutela dei disabili mentali e loro famiglie offrendo sia servizi diurni che percorsi laboratoriali come, ad esempio, attività ludiche, motorie, artistiche.

Il presidente invita i concittadini a partecipare alla giornata aggiungendo c he « l ’evento sarà occasione per presentare alla popolazione gonnese anche il programma annuale “Animazione e socializzazione”, promosso dai Servizi Sociali del nostro Comune» .

Il progetto che sarà promosso e presentato in collaborazione con il Comune, spiegano, in realtà, i Servizi sociali di Gonnosfanadiga e il sindaco Andrea Floris, «non è nuovo ma probabilmente riguarda il normale programma annuale che l’associazione vorrà avviare. Un nuovo programma comunale sarebbe stato anche promosso nei canali ufficiali». Il Comune conclude dicendo che «l’associazione ha inviato al Comune una sola richiesta per poter utilizzare la piazza per l’evento».

