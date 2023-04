Una lotteria per acquistare un defibrillatore 

L’associazione volontari Tucum ha organizzato una raccolta di fondi attraverso una lotteria per l’acquisto di un defibrillatore. La vendita dei tagliandi è stata portata avanti in paese e non solo: oltre che per l’acquisto del macchinario salvavita, i fondi serviranno per organizzare un corso Blsd per il suo uso.

Per oggi è prevista l’estrazione dei biglietti. Il progetto di “Tucum”, è nato per ricordare la giovanissima Sara, Sandro e Natascia venuti a mancare nel 2022. Grande la partecipazione dei burceresi: hanno risposto tutti anche gli emigrati, che hanno acquistato i biglietti e offerto i premi che saranno estratti oggi. Per il paese la disponibilità di un defibrillatore significa una sicurezza in più soprattutto in considerazione dell’isolamento geografico dello stesso paese.

Appena un mese fa in paese è nata anche l’associazione “Burcei soccorso” che si aggiunta alla Confraternita di Misericordia, con l’obiettivo di garantire un servizio h24 per un pronto intervento. Si interviene nel servizio sanitario in aiuto alla popolazione: operativa anche una ambulanza allestita per prestare assistenza agli infermi. Con interventi nelle dimissioni ospedaliere ma anche di accompagnamento di chi ha necessità di visite mediche, di servizio dialisi e di ricoveri. (ant. ser.)

