Una lotta all’ultimo punto 

Sette squadre in lotta per evitare gli ultimi quattro posti. Se in Eccellenza la battaglia per salire in Serie D è affare che riguarda solo tre formazioni, quella per evitare la retrocessione è ben più estesa. Il tempo per recuperare il ritardo sulla quota salvezza, o guadagnare il giusto margine sulla zona rossa, è agli sgoccioli. Per qualcuno probabilmente insufficiente. Mancano quattro partite: Ghilarza e Li Punti, ultima e penultima, hanno poche speranze; due tra Ferrini Cagliari, Barisardo, Alghero, Carbonia e San Teodoro, in rigoroso ordine di classifica dal basso verso l’alto, giocheranno i playout. Le altre tireranno un sospiro di sollievo. Difficile, a meno di crolli clamorosi, il coinvolgimento di Taloro e Nuorese, troppo avanti per essere risucchiati nelle retrovie. Vediamo perché.

La situazione

Da qui al 13 aprile, data dell’ultima giornata, restano in palio 12 punti. Il Ghilarza ne ha 16, il Li Punti 18, Ferrini, Barisardo e Alghero 26, Carbonia e San Teodoro 28, Taloro e Nuorese 33. Una rapida occhiata rende facilmente intuibile che le formazioni negli ultimi due posti siano in una situazione disperata: anche vincendo quattro partite arriverebbero a quota 28 e 30 e dovrebbero sperare che il quintetto che le precede (Taloro e Nuorese sono comunque irraggiungibili) si fermi quasi del tutto. E questo non può accadere, perché sono previsti ancora vari scontri diretti.

Gli scontri

Proprio gli incroci tra le rivali saranno determinanti per decretare chi giocherà i playout e chi si salverà. Sono sei quelli in programma e già sabato, quando si giocherà l’intero 27esimo turno, se ne terranno due che potrebbero rivelarsi quasi decisivi: Ferrini-Ghilarza e Alghero-Carbonia. Se gli oristanesi dovessero perdere sarebbero aritmeticamente retrocessi, ma in base al risultato del Barisardo anche un pareggio potrebbe non bastare. A quel punto incideranno pesantemente gli stimoli delle singole squadre: è ovvio che chi combatte per raggiungere un obiettivo ne avrà maggiori (in teoria) rispetto a chi ha lo già conquistato (nel bene o nel male). Il 30 marzo ecco Ghilarza-Alghero e San Teodoro-Li Punti, coi sassaresi che potrebbero essere ancora in corsa oppure no (dopodomani ospitano il Villasimius). Il 6 aprile Alghero-San Teodoro, poi il 13 aprile si chiude con Carbonia-Ferrini, match che potrebbe decidere le sorti delle due squadre.

Il dettaglio

Nel dettaglio, l’Alghero deve affrontare tre scontri diretti e quindi si può dire che ha il suo destino in mano; Ferrini, Carbonia, San Teodoro e Ghilarza ne hanno due; il Li Punti uno; il Barisardo nessuno. Come difficoltà complessiva l’impressione, legata alle singole sfide, è che la Ferrini abbia il coefficiente più elevato: detto del Ghilarza, i cagliaritani devono giocare a Nuoro, ospitare la corazzata Monastir (è da vedere se sarà ancora in corsa per la promozione diretta) e chiudere a Carbonia.

Il Barisardo non è in una situazione molto migliore perché comincerà questo mini torneo a Gavoi col Taloro, quindi ospiterà l’Iglesias, andrà a Villasimius e finirà col Budoni probabilmente già promosso. L’Alghero dopo il Carbonia affronterà il Ghilarza in trasferta, poi in casa il San Teodoro in un terzo scontro diretto e di seguito andrà a Monastir. Il Carbonia dopo la tappa di Alghero accoglierà il Calangianus, disputerà un complicato derby con l’Iglesias e giocherà allo Zoboli una sfida verosimilmente decisiva con la Ferrini. Il San Teodoro andrà a Ossi, ospiterà un Li Punti disperato (se non retrocesso), giocherà ad Alghero una sfida diretta caldissima e chiuderà col Calangianus. Si salvi chi può.

