Una livrea speciale per le due Ferrari a Monza 

Una livrea speciale, così come le tute e i caschi di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche ospiti, trofei e automobili. In occasione della gara di casa, il Gran Premio d'Italia a Monza, la Ferrari è pronta a celebrare insieme ai tifosi il proprio dna sportivo e il suo rapporto unico con l'Autodromo Nazionale, ma anche la storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans colta in giugno con la 499P numero 51 guidata da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi. Sulle monoposto ci sarà un riferimento che rimanda alla 499P vincitrice della leggendaria gara di durata, ovvero la banda gialla a forma di “V” che attraversa la carrozzeria della Hypercar.

Ieri il Gran premio d’Italia è stato presentato dall’Aci che per il weekend attende 300 mila presenze, compresa quella di Brad Pitt, l'attore hollywoodiano che è impegnato nella registrazione del film prodotto da Apple per il mondo della Formula 1. A Monza confidano che il 95% dei tagliandi sin qui venduti possa essere ritoccato al rialzo. Un altro record lo vuole battere Max Verstappen, che potrebbe cogliere il decimo successo di fila in stagione, record assoluto. Angelo Sticchi Damiani, numero uno Aci, ha precisato: «Abbiamo fretta di sederci al tavolo con Liberty», organizzatrice del Mondiale, «per il rinnovo del contratto che lega la Formula 1 a Monza, in scadenza nel ‘25».

