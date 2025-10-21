Una lite tra immigrati paralizza via Vittorio Veneto 

Regolamento di conti, con blocco del traffico, ieri mattina a Olbia nel centralissimo corso Vittorio Veneto. Tante persone, automobilisti e passanti che si trovavano nei pressi di via IV Novembre, hanno visto un uomo avventarsi su una utilitaria e bloccarla mentre svoltava all’incrocio. La persona che ha intercettato l’utilitaria ne ha impedito qualsiasi manovra. A bordo c’erano due uomini di cittadinanza marocchina che, sorpresi dal raid, si sono barricati dentro l’auto. La scena ha impressionato i passanti, soprattutto quando il protagonista del blitz, un senegalese, è riuscito ad aprire lo sportello e ha preso di mira uno dei marocchini. La vittima è stata colpita più volte, stando a quanto sta emergendo dalle indagini il senegalese pretendeva la restituzione di una somma di denaro o la consegna dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e successivamente, a supporto, i Carabinieri del Nucleo radiomobile. Stando alle indagini, il senegalese ha cercato di impedire, con la forza, il versamento di una somma di denaro attraverso il servizio money transfer. Una storia tutta da chiarire. Gli agenti della Polizia locale, coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, hanno aperto una inchiesta. Le tensioni tra piccoli spacciatori e stranieri che vivono nel cuore della città hanno portato anche a diversi, pericolosi, raid incendiari.

