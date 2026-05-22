Una lista in campo, Emanuele Lilliu sfida il quorum  

L’unico avversario per il quarto mandato di Emanuele Lilliu alla guida del Comune di Barumini sarà il quorum. Nel paese de Su Nuraxi, infatti, si presenta una sola lista, “Per Barumini Impegno e Lealtà”, formazione che si pone in continuità con l’amministrazione uscente e con il lavoro portato avanti negli ultimi anni. Nella squadra non compare però l’attuale sindaco Michele Zucca, che ha deciso di non ricandidarsi dopo sedici anni di amministrazione.

La disponibilità

A guidare la lista è Emanuele Lilliu, 65 anni, già sindaco del paese per tre mandati e attuale presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura. Una candidatura, spiega, nata dalla richiesta arrivata dall’attuale gruppo di maggioranza: «A sollecitarmi per garantire la mia disponibilità sono stati il gruppo degli assessori uscenti, insieme alla quasi totalità della maggioranza». Lilliu rimanda invece agli elettori la scelta degli equilibri interni alla futura giunta: «Il vicesindaco e gli assessori saranno come sempre scelti dai nostri elettori».La lista dei candidati consiglieri comprende Maria Ernestina Ghiani, Mauro Medda, Alessandro Murgia, Pamela Murru, Nicola Pintus, Sandro Pistincu, Marino Renzetti, Assunta Sanna, Antonio Sergi, Elisabetta Sergi, detta Betty, Antonio Serra, detto Antonello, e Andrea Zedda. Tutti sono in lizza per un posto da consigliere, e sarà compito dei quasi mille aventi diritto quello di disegnare la squadra amministrativa.

Idee e progetti

Il programma amministrativo punta su «turismo, cultura, lavori pubblici e servizi alla persona». Tra i progetti principali figurano il completamento della Fiera eventi nel Parco archeologico, con la creazione di un museo immersivo dedicato alla civiltà nuragica, la realizzazione di un galoppatoio comunale legato alla tradizione della corsa di Santa Lucia e il potenziamento del corso universitario in restauro già attivo in paese. Previsti anche interventi su Casa Zapata, il recupero del centro storico, la creazione del Parco urbano di San Nicola, opere contro il rischio idrogeologico e la nascita di una comunità energetica locale, spiega Emanuele Lilliu. Ampio spazio sarà dedicato anche alla scuola, alle associazioni, allo sport e ai servizi sociali, con la previsione di una nuova palestra scolastica, interventi sulle strutture sportive e il rilancio della Protezione civile comunale.

La scelta fatta

Il sindaco uscente Michele Zucca spiega la propria scelta di non proseguire il percorso amministrativo: «Diverse vedute con parte dell’amministrazione mi hanno portato a non ripropormi per le prossime elezioni. Da una parte sono contento di questa scelta, che mi consente di rifiatare dopo 16 anni di amministrazione. Dall’altra, mi dispiace lasciare il gruppo e i tanti progetti avviati assieme e che devono essere portati a compimento. Alla futura amministrazione faccio i migliori auguri».

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