Una lista di nomi e molti misteri 

Dopo l’arresto, un anno fa, la madre sui social scriveva: «Per sempre al tuo fianco amore di mamma». Ieri Maria Calia ha atteso fuori dall’aula del gup il figlio Antonello Piras, 22 enne reo confesso dell’omicidio dello zio Nico, ammazzato tra il primo e il 2 ottobre dell’anno scorso durante i festeggiamenti per Cortes Apertas. L’ha baciato prima che, accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria e dai difensori Francesco Mossa e Giovanni Angelo Colli, comparisse davanti al giudice Mauro Pusceddu, dove ha chiesto e ottenuto di essere giudicato col rito abbreviato. Dalle carte del processo emerge una lista di nomi, appuntati su alcuni foglietti, trovati sul corpo della vittima. Nomi di familiari, ma anche quello della giudice della Corte d’appello di Sassari, Plinia Azzena. Perché quella lista? Per ora un mistero, destinato forse a rimanere tale dopo la morte di Nico.

Nessuna premeditazione

I familiari di Nico (il figlio e la mamma non erano in aula) ieri si sono costituiti parte civile con gli avvocati Francesco Lai e Chiara Madia. La Madia in una memoria ha chiesto di modificare il capo di imputazione per la contestazione dell’aggravante della premeditazione che escluderebbe l’abbreviato. Richiesta non accolta. Antonello aveva confessato il delitto raccontando che era stato minacciato dallo zio Nico, che a sua volta era accusato dell’omicidio del fratello Angelo Maria, padre di Antonello.

La lista

Maria Calia nel 2015 perse il marito freddato a colpi di fucile nelle campagne del paese. Secondo l’accusa Angelo Maria sarebbe stato ucciso da Nico con l’aiuto dell’ex moglie Alice Flore. Entrambi erano stati assolti in primo grado dal Tribunale di Nuoro, sentenza ribaltata in appello dalla Corte d’assise a Sassari con la condanna a 24 anni dei due coniugi Piras. Condanna poi annullata dalla Cassazione con rinvio per l’appello bis davanti alla Corte d’assise di appello a Cagliari. Processo ancora in corso. Una vicenda intrecciata, tanto che ora nel delitto di Nico Piras, tra i vestiti della vittima, spuntano dei foglietti con diversi nomi. Quello della cognata Maria Calia, di altre due donne, moglie e suocera di tale Antonio Calzedda, nel 2009 misteriosamente ferito da un colpo di pistola. Ma soprattutto c’era quello della giudice Azzena, che decise per la condanna di Nico Piras.

