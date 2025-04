«Una linea cittadina di bus? Non è prevista» 

«Con o senza Ctm il nostro Comune potenzierà il servizio di mobilità pubblica interna alla città». Ad annunciarlo, durante l’ultimo Consiglio comunale di Assemini, è stato proprio il sindaco Mario Puddu riallacciandosi a un’interrogazione della consigliera Sabrina Stara e a una mozione del consigliere Alessandro Casula. «Abbiamo a cuore il tema della mobilità interna - ha precisato Puddu - e lo stiamo affrontando da parecchi mesi. Ci stiamo lavorando già dalla scorsa estate». Il sindaco ha aggiunto che a seguito di una richiesta di istituzione di un circuito interno alla cittadina, il Ctm ha risposto per le vie brevi con un «non è nei nostri piani». La motivazione? «Lo ritengono non economico e funzionale ai loro programmi».

“Amico bus”

Intanto metà del centro urbano è tagliato fuori dal servizio, disagio a cui si aggiungono le difficoltà oggettive di spostamento a cui devono far fronte anziani e disabili. Chi sta perorando la causa di questi ultimi sono i consiglieri di minoranza Sabrina Stara, Niside Mascas e Stefano Demontis. Lo hanno fatto presentando in Consiglio un’interrogazione sulla possibilità di dotare Assemini dell’“Amico bus”: «Si tratta di un servizio di trasporto pubblico a chiamata - hanno spiegato in Aula - del tipo “porta a porta”». Attualmente Assemini è servita dal Ctm, con le linee 9 e 19, e dall’Arst: «“Amico bus” verrebbe messo a disposizione delle persone che non possono utilizzare il servizio di trasporto pubblico di linea, tra cui disabili, invalidi civili e anziani ultra 65enni non autosufficienti». Il servizio è già garantito in cinque degli otto Comuni coperti dal Ctm: «Perché Assemini no?», hanno chiesto i consiglieri, parlando di un’opportunità persa per la vera inclusione sociale: «Pensiamo, ad esempio, ai giovani studenti con disabilità. Non tutti hanno la possibilità di essere accompagnati a scuola dai genitori».

Il Ctm

A svantaggiare i pendolari si aggiunge la soppressione, durante i mesi estivi, della corsa limitata al periodo scolastico della linea 9 Ctm che attraversa via Cagliari: «Questa modifica stagionale - hanno aggiunto i consiglieri di minoranza - preoccupa e infastidisce i cittadini, in particolare coloro che utilizzano i mezzi pubblici per motivi di lavoro o di salute». E si chiedono: «Non è forse importante garantire un servizio adeguato anche a coloro che non sono legati al mondo scolastico ma che necessitano del mezzo pubblico per motivi diversi?».

La proposta

Anche il consigliere Pd Alessandro Casula ha sollevato la questione dei trasporti pubblici: «Il territorio comunale presenta diverse aree e frazioni scarsamente collegate con il centro e i principali servizi cittadini». E propone una soluzione: «Un servizio navetta interno rappresenterebbe una risposta concreta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli e un incentivo all’utilizzo del trasporto pubblico favorendo coesione sociale, sviluppo locale e rispetto ambientale».

L’azienda

Nessuna replica è giunta, per ora, dall’azienda che si occupa di trasporti pubblici. Intanto, il Comune pensa di provvedere con le proprie forze.

