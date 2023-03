Una lezione sulle maschere della Sardegna 

Incontro speciale per gli studenti della scuola di via Beethoven. Venerdì pomeriggio una rappresentanza della Pro Loco di Mamoiada guidata da Fabrizio Gungui, Mamuthone, Gesuino Gregu e Pasquale Sedda, Issohadores, raggiungerà i bambini delle classi quarte G/H per parlare di identità, di Sardegna, di tradizioni, attraverso il racconto di una delle maschere più antiche, le cui origini sono ancora oggi sconosciute.

«Il misterioso rito della vestizione dei Mamuthones sarà presentato ai nostri bambini», spiega l’insegnante Giovanna Serusi, «grazie all’attività didattica instancabile della Pro Loco di Mamoiada, che favorisce la conoscenza degli elementi fondamentali del nostro Carnevale, caratterizzato dalle maschere, dalla danza, dal ritmo e dalla simbologia, che viene custodita con cura e attenzione e tramandata con passione di generazione in generazione».

L’incontro di venerdì arriva a conclusione di un percorso interdisciplinare sul Carnevale portato avanti dalle insegnanti assieme ai bambini con lo scopo di consolidare i concetti di patrimonio culturale, tutela e valorizzazione delle tradizioni sarde.

All’incontro parteciperanno la dirigente scolastica Cinzia Sciò, una rappresentanza del Comune e il presidente della Pro Loco di Quartu Stefano Lai con alcuni studiosi e artisti sardi.

L’incontro è uno dei tanti promossi dalla scuola primaria che vedrà il coinvolgimento di artisti, storici dell’arte, musicisti, archeologi. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta formativa proponendo varie attività come mezzo di comunicazione che raggiunge indistintamente grandi e piccoli.