Una lezione su Giacomo Matteotti 

Una lezione dedicata alla figura di Giacomo Matteotti, in occasione dei 140 anni dalla sua nascita: questa l’iniziativa organizzata dalla Nuova Università Libera della Sardegna del Sapere e della Terza Età, oggi alle 17, proprio in piazza Matteotti.

Un incontro aperto a tutta e che vuole essere non solo un momento di approfondimento storico e riflessione civile, ma anche un’occasione concreta per richiedere il giusto riconoscimento della memoria di Matteotti nella toponomastica cittadina: verrà infatti consegnata una richiesta formale all’assessora alla Cultura, Maria Francesca Chiappe, per l’installazione di una targa commemorativa in piazza Matteotti, che non ospita alcun segno visibile del ricordo di questo fondamentale protagonista della storia democratica italiana.

Giornalista, politico socialista e antifascista, Giacomo Matteotti fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista per aver denunciato pubblicamente i brogli elettorali, le violenze e le illegalità del regime nascente. Durante la lezione saranno ripercorsi la vita e l’impegno civile di Matteotti, così come la sua eredità morale, che continua a rappresentare un punto di riferimento per chiunque creda nei valori della libertà, della giustizia e della democrazia.

