Una lettura pubblica partecipata per non dimenticare l’Olocausto 

Perché sia importante ricordare lo aveva già spiegato Primo Levi. «È avvenuto, quindi può accadere di nuovo, e dappertutto». Con ciò, aggiungeva l’autore di “Se questo è un uomo“, sopravvissuto alla Shoah, «non intendo dire che avverrà. È poco probabile che si verifichino di nuovo, simultaneamente, tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista, ma si profilano alcuni segni precursori”. L’unico modo per riconoscerli è sapere che cosa è successo. Non solo. Poiché i testimoni ancora in vita, ormai, sono pochissimi, è necessario raccoglierne l’eredità, continuare a leggere, e tramandare, i loro racconti.

Spirito

Con questo spirito, domani, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, dalle 17 alle 19.30, la consueta lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, organizzata dai Musei Nazionali cittadini (ex Archeologico), sarà dedicata alla Shoah, nella forma di un ricordo condiviso, a cui ogni persona presente potrà dare il proprio contributo attraverso la breve lettura di un brano letterario, versi o documenti. Una “lettura pubblica partecipata“, precisa Maria Antonietta Mongiu, curatrice insieme con Francesco Muscolino, dei Dialoghi, per celebrare la Giornata della memoria in onore delle vittime del Nazismo (istituita per il 27 gennaio). Una scelta, sottolinea l’archeologa, volta a sfuggire la retorica che, talvolta, le commemorazioni trascinano con sé, e restituirgli sincerità attraverso la sensibilità di singoli cittadini. Parole, ma anche suoni e canti, perché numerosi hanno risposto all’invito dei Musei Nazionali, e tra loro persone comuni, ma anche musicisti, cantanti, saggisti. Ognuno porterà un ricordo e nel condividerlo contribuirà a comporre una rievocazione corale dell’Olocausto. In qualche caso, che riguarda i sardi, sarà utile a completare le informazioni ancora lacunose sulle vittime, perché l’esistenza di una ricorrenza istituzionale e la mole di indagini svolte finora, non hanno esaurito la conoscenza, e tantomeno la comprensione, del crimine nazista.

Mongiu

La Pubblica lectio sulla Shoah, spiega Mongiu, si inserisce nel «costante ed efficace percorso di recupero e difesa della memoria», intrapreso dai Musei nazionali di Cagliari. Già il 27 gennaio di due anni fa, nell’ex Regio Museo, è stata intitolata a Doro Levi (1898-1991) la Sala d’ingresso. L’illustre archeologo triestino fu vittima delle leggi razziali fasciste. Professore di Archeologia e storia dell’arte greca e romana nell’Università di Cagliari, Levi diresse la Soprintendenza alle Opere d’antichità e d’arte della Sardegna e il Regio Museo dal 1935 al ’38. Nell’isola coordinò gli scavi della Necropoli di Anghelu Ruju ad Alghero, l’insediamento di Serra Orrios a Dorgali, la necropoli punico-romana ad Olbia. A Cagliari, nel luglio del 1938, iniziò lo scavo del Tempio-Teatro in Via Malta, interrotto nel mese di ottobre perché le leggi razziali fasciste lo rimossero. Fortunatamente, dopo un periodo negli Stati Uniti, Levi rientrò in Italia dove proseguì la sua opera di archeologo.

RIPRODUZIONE RISERVATA