Una legge su misura per città balneari 

Estati a tutto gas e inverni a passo di lumaca. Alghero e Arzachena, città turistiche-fisarmonica, viaggiano a due velocità. Nella stagione delle vacanze le località costiere partoriscono delle metropoli gemelle, affollate di turisti, presenze che sbilanciano le statistiche, non consentendo ai Comuni di adeguare i servizi alle reali esigenze di residenti e visitatori. Entrambe fanno parte del “G20 delle spiagge”, il network nazionale delle destinazioni balneari con almeno un milione di presenze turistiche e, in vista del summit 2023 che sarà ospitato ad Arzachena i primi di maggio, si è svolta a Roma una riunione operativa, con la ministra al Turismo Daniela Santaché.

In pole position

I due centri sono gli unici in Sardegna in pole position per lo status di Città Balneare: l’iter ha già preso il via e dovrà concludersi con un disegno legislativo per andare incontro a quelle località che aumentano a dismisura i propri abitanti, con deficit amministrativi per garantire i servizi: dalla sicurezza, al decoro urbano. Il Comune di Arzachena località di 13.800 abitanti, conosce bene la problematica: in estate ospita un milione e 200mila persone. «L’incontro con la ministra è andato bene, – conferma la vicesindaca Cristiana Usai – la Santaché ha messo a disposizione il suo staff per costruire un tavolo tecnico. I Comuni balneari hanno le idee chiare e hanno avanzato richieste corrette: se vogliamo che la prima industria del paese sia il turismo non ci servono solo fondi aggiuntivi, ma anche avere la libertà di utilizzare le risorse di cui già disponiamo, senza vincoli».

Stop ai vincoli di spesa

Alghero, 43mila residenti, con picchi di 140mila abitanti durante l’estate, condivide le stesse criticità. «Non abbiamo strumenti adeguati per affrontare un carico antropico così importante – conferma l’assessore al Turismo Alessandro Cocco – e uno dei temi caldi è sicuramente quello della sicurezza. I vincoli di spesa per le amministrazioni, per esempio, impediscono di assumere nuovi vigili urbani. Lo stesso problema si pone per il servizio di nettezza urbana o per la conservazione ambientale e così via. Il riconoscimento di status di Città Balneare può farci superare queste difficoltà. I Comuni che si trovano particolarmente esposti ai flussi turistici avranno tutti gli strumenti per affrontare al meglio questo tipo di dinamiche». La richiesta ha il sostegno di Anci Sardegna che punta all’allargamento: «Essendo un’isola – commenta il presidente Emiliano Deiana – il bacino delle località dovrà essere per forza di caso ampliato ad altri comuni costieri».