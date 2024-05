«Una legge salva-paesaggio contro le speculazioni» 

Il Comitato scientifico “Insularitá in Costituzione” presenta con un seminario-conferenza stampa la proposta di legge “SalvaTerritorio” per estendere il Ppr a tutta la Sardegna e bloccare con una norma costituzionale l’assalto al paesaggio e all’ambiente in corso nell’Isola «con l’alibi della transizione ecologica». L’appuntamento è per oggi alle 10 all’Hotel Regina Margherita di Cagliari. «Per aiutare nel modo più efficace i decisori politici, come abbiamo sempre fatto dal 2017, c’è necessità di un’opinione pubblica informata e partecipe. È necessario che ciascuno porti il suo contributo nel dibattito pubblico», spiegano dal Comitato. L’evento potrà anche essere seguito in streaming.

Nell’Isola sono oltre 800 pratiche legate a turbine eoliche terrestri, pannelli fotovoltaici e torri eoliche off shore per le quali è stata depositata una «richiesta di connessione», cioè un permesso di collegarsi al sistema energetico nazionale per ottenere incentivi e rimborsi. Negli uffici della Regione e del Ministero sono atterrati centinaia di progetti in grado di produrre 36,3 Gigawatt ogni milione di abitanti (in tutto 58 Gw). Solo per la realizzazione di impianti fotovoltaici in Sardegna potrebbe essere investita una superficie di oltre 68 mila ettari pari a 86.212 campi di calcio. La speculazione è evidente, e si può calcolare: un impianto da 1 megawatt di potenza può rendere 150.000 euro all’anno. Il conto complessivo supera gli 8 miliardi di euro.

