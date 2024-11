Una legge regionale per tutelare pesca e ambiente 

Arriva la prima risposta positiva per i marittimi e i rappresentanti delle marinerie di pesca professionale del Golfo dell’Asinara, chiamati per un incontro organizzato dall’assessorato regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Gian Franco Satta nella sede del Parco dell’Asinara. L’esponente della giunta Todde, e il comandante della Capitaneria, Giuseppe Cannarile, hanno annunciato il conferimento dell’incarico di medico fiduciario, assegnato a Costantina Greco che opererà ad Alghero per garantire l’assistenza sanitaria al personale navigante e marittimo. Il servizio medico sospeso nei mesi scorsi a Porto Torres costringeva gli interessati a rivolgersi ad Olbia. Al centro dell’incontro, ieri pomeriggio, alla presenza dell’assessore comunale Tore Frulio e del direttore del Parco, Vittorio Gazale, le diverse criticità della piccola pesca, che coinvolgono le marinerie di Porto Torres, Stintino e Castelsardo, a partire dalle limitazioni dell’attività di prelievo del polpo e dell’aragosta di piccola taglia ai “danni economici” subiti dalla pesca sportiva. «È necessario regolamentare la materia con una disciplina generale», osserva l’assessore Satta «una legge regionale in grado di tutelare la pesca professionale e insieme il ripopolamento dei mari». Ai liberi professionisti, alle associazioni e ai pescatori presenti, il direttore regionale del servizio Pesca, Gavino Palmas ha illustrato la novità del bando finalizzato al miglioramento dello stato ambientale delle acque.

