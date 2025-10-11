«Una legge per tutelare i caregiver» 

In Italia ci sono tra quasi dieci milioni di caregiver che si prendono cura quotidianamente di un familiare con disabilità. La maggioranza sono donne. Anmic, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, torna a chiedere una legge nazionale che riconosca pienamente il loro ruolo e preveda tutele economiche, previdenziali e psicologiche adeguate. Di questo e di molto altro si è parlato ieri al T-Hotel, al congresso provinciale dell’associazione che ha eletto il nuovo presidente Fabrizio Rodin, attuale presidente regionale, che succede al padre Teodoro.

«Molte madri, padri e figli rinunciano al lavoro e alla serenità per assistere i loro cari. Lo Stato non li aiuta come si deve», ha detto Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Dal 2019, anno dell'ultimo congresso, a oggi, la sede provinciale è passata da 3500 a 6000 iscritti e da 2 a 6 sportelli territoriali: due a Cagliari, gli altri a Quartu, San Gavino, Iglesias e Selargius. Gli uffici oggi gestiscono circa 30.000 richieste. Le domande di invalidità civile elaborate sono cresciute dell'8%. Inoltre, Anmic e Assessorato regionale ai Trasporti hanno attivato un protocollo per la gestione gratuita delle istanze di agevolazioni tariffarie tramite il Sus (Sportello unico dei servizi). «La gente si rivolge a noi perché ha difficoltà a espletare da sola le procedure», ha detto il presidente uscente Teodoro Rodin. L’associazione promuove anche attività di svago, come giornate al mare, cinema, incontri d'arte, gite e visite culturali, attività motoria, teatro e laboratori creativi. «Bisogna garantire relazioni, dignità e pari opportunità», ha aggiunto.

Sulla nuova riforma della disabilità, che dal 2027 affiderà all’Inps la gestione diretta delle commissioni mediche per l’accertamento ed erogazione dei benefici (in fase sperimentale in varie città italiane, tra cui Sassari) Anmic ha dubbi. «Sono sorte criticità, come difficoltà di accesso ai portali, rallentamenti e disorientamento», ha detto Pagano, «dobbiamo monitorare che nell'attuazione della riforma nessuno rimanga inchiodato dalla burocrazia». Critiche anche sugli importi delle pensioni di invalidità: «Con 320 euro chi versa in condizioni economiche e di salute precarie non vive dignitosamente», ha evidenziato Pagano, «la prossima Legge di Stabilità deve prendere in considerazione questo aspetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA