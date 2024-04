«Una legge per portare i ragazzi al centro della politica» 

«Invito i ragazzi e le ragazze a venirmi a trovare per un confronto approfondito sulle azioni da mettere in campo in questi cinque anni». L’assessora all’Istruzione e alla Cultura con delega alle Politiche giovanili Ilaria Portas lancia un appello ai giovani sardi: «Tra tutte le deleghe del mio assessorato desidero che questa non resti la Cenerentola delle materie. Nel 2019 ho lasciato il mio incarico in assessorato (Portas è stata capo di gabinetto dell’allora assessore Dessena ndr.) con un confronto purtroppo rimasto a metà con le consulte giovanili della Sardegna e l’impegno a riprendere presto e bene il tema di una nuova legge che riportasse i giovani e le giovani al centro della politica. Per farlo, tuttavia, ho bisogno di voi: sentiamoci, confrontiamoci, parliamoci: sono pronta a recuperare il tempo perso».

Portas è stata nominata assessora in quota Sinistra italiana: «Sono tanti i dossier, i temi e le emergenze che mi sono stati sottoposti. Ma mi sono fermata a fare una riflessione: cosa rappresenta davvero il mio assessorato? Questo è l’assessorato del futuro. Il nostro compito è quello di mettere le basi per un domani migliore, per le nostre ragazze e i nostri ragazzi».

L’intervento dell’assessora è ben accolto anche dall’opposizione: «Le sue dichiarazioni arrivano con un tempismo perfetto - scrive in un a nota il consigliere di FdI Fausto Piga – la prima legge di questa legislatura presentata dal mio partito, di cui sono primo firmatario, è rivolta proprio ai giovani e verrà presentata già lunedì alle ore 10, nella sala stampa del Consiglio regionale, un appuntamento aperto a tutti i portatori di interesse e pertanto anche alla stessa assessora».

RIPRODUZIONE RISERVATA