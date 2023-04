«Una Lega forte serve a tutta la coalizione» 

«Anche il mio vicepresidente Comandini è segretario del Pd. Sono due funzioni differenti. Naturalmente io sono un esponente politico della Lega, non si può far finta di ignorare questo fatto. Ciò detto, questo non modificherà in nessun modo la mia conduzione dell’Aula che continuerà sulla linea di garantire tutte le prerogative del Consiglio. Certamente, però, rivendico il diritto di essere un esponente politico».

Le regionali si avvicinano e Matteo Salvini ha deciso di fare il tagliando al partito. Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, è il nuovo coordinatore della Lega in Sardegna. Succede al deputato Dario Giagoni che è stato alla guida per quasi un anno e mezzo.

Ha inseguito la segreteria o è arrivata inaspettata?

«Non l’ho cercata. C’era la necessità di fare una riflessione su un’altra persona a causa degli impegni di Dario Giagoni a Roma, e della sua impossibilità di essere costantemente in Sardegna».

Anche lei ricopre un altro ruolo, che è quello di presidente dell’Assemblea sarda: non fa a pugni con questo nuovo incarico politico?

«Anche il mio vicepresidente Comandini è segretario del Pd. Sono due funzioni differenti. Naturalmente io sono un esponente politico della Lega, non si può far finta di ignorare questo fatto. Ciò detto, questo non modificherà in nessun modo la mia conduzione dell’Aula che continuerà sulla linea di garantire tutte le prerogative del Consiglio. Certamente, però, rivendico il diritto di essere un esponente politico».

Replicare il risultato ottenuto dalla Lega alle regionali del 2019 sembra difficile: i consensi non sono più quelli di una volta. Che strategia metterà in campo?

«Il mio obiettivo è condividere e coinvolgere quante più persone possibile, aprendo il partito alla società civile e agli amministratori locali che rappresentano il tessuto più radicato, e proponendo un progetto fresco e di qualità che possa attecchire in Sardegna. Noi facciamo dell’autonomia il nostro tratto caratteristico e parleremo della legge sulle autonomie differenziate come di un’opportunità e una difesa della nostra specialità. Io non ho paura della maggiore autonomia delle altre Regioni. Certamente l’obiettivo della Sardegna è quello di difendere la propria specialità, che è cosa diversa dall’autonomia. L’autonomia è un elemento della specialità».

Per quanto riguarda i consensi in calo?

«Non credo che la Lega non abbia i consensi di prima, penso piuttosto che la politica non abbia gli stessi consensi di prima: viviamo un periodo di forte distacco e astensionismo dei cittadini. Il nostro compito, e quello della politica tutta, è quello di farli tornare a votare. Questo è il mio obiettivo».

Quindi i risultati non sono arrivati perché la gente non è andata a votare?

«Esatto. E io vorrei che la gente si rivolgesse alla Lega come al partito del fare e della concretezza, al di là degli steccati ideologici».

Tra le strategie del nuovo coordinatore rientra quella di arrivare a elezioni regionali facendo liste uniche col Psd’Az?

«La strategia è quella di costruire una Lega forte, certamente alleata col Psd’Az, ma l’obiettivo fondamentale è quello di rafforzare il progetto della Lega. Un obiettivo che penso sia utile per tutti».

Liste uniche o no?

«Non se ne è mai discusso, ho assunto l’incarico da poche ore. C’è un’alleanza programmatica e politica forte che si basa sui temi dell’autonomia. Il nostro obiettivo è rafforzare e radicare il progetto politico della Lega in un’ottica di alleanza».

Il suo predecessore non era molto accomodante col presidente della Regione. Lei lo è stato di più, anche per motivi istituzionali. Oggi però è coordinatore del partito. Sarà ancora così allineato?

«Ci si allinea sui temi e sulle azioni programmatiche, non sono allineato per definizione. C’è in piedi un’alleanza che ha portato a eleggere il governatore Solinas sulla base di un accordo politico Lega-Psd’Az, che io ritengo ancora valido. Noi siamo leali a questa compagine di governo e la gente ci giudicherà su ciò che avremo o non avremo fatto».

La sensazione è che con lei alla guida della Lega sia più semplice prevedere una ricandidatura di Solinas alla presidenza della Regione.

«Si ragiona sempre sulla riproposizione del governatore uscente, credo sia ovvio. Mi sembra accada in qualsiasi Regione».

Nello stesso tempo si può pensare che la Lega, proprio perché intende rafforzarsi, potrebbe direttamente investire su un suo candidato governatore, magari su di lei.

«Sono concentrato sulle cose da fare, nel far riavvicinare i cittadini alla politica, nell’intercettare i bisogni delle categorie produttive e dei liberi professionisti. Il resto mi interessa poco».

In quattro mesi il Consiglio ha approvato solo la Finanziaria. Siamo a rilento. Come mai?

«Il Consiglio era impegnato in una sessione finanziaria che non consente sovrapposizioni. Sessione nemmeno conclusa perché dobbiamo approvare il collegato, e abbiamo programmato le prossime sedute dell’Aula non appena le condizioni lo hanno reso possibile. Comunque sono più interessato alla qualità legislativa che alla quantità».

Cosa riuscirà a fare il Consiglio nei prossimi nove mesi?

«Le norme legate al piano casa, alcuni interventi in sanità per utilizzare al meglio le risorse di personale per la medicina generale, ma anche l’attuazione della riforma delle Province. Io sono a favore dell’elezione diretta di presidenti e consigli provinciali».

Ma non può essere prevista se prima lo Stato non cambia la Delrio.

«Ci stiamo lavorando col ministro Calderoli che nella seconda metà di maggio sarà nell’Isola. In Aula affronterà i temi della autonomia differenziata e le questioni che attengono alla specialità della Sardegna».

