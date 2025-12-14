VaiOnline
Serie A.
14 dicembre 2025 alle 01:05

Una Lazio eroica sbanca Parma in 9 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parma 0

Lazio 1

Parma (4-4-2) : Corvi, Britschgi, Delprato (1' st Troilo), Valenti, Valeri, Bernabè, Estevez, Keita (41' st Djuruc), Oristanio (25' st Ondrejka), Benedyczak (31' st Cutrone), Pellegrino. All.: Cuesta.

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Patric (25' st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi (43' st Vecino), Basic, Cancellieri, Castellanos (25' st Noslin), Zaccagni. All.: Sarri.

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.

Rete : nel st al 37' Noslin.

Note : espulsi nel pt 42' Zaccagni; nel st 32' Basic.

Parma. La Lazio sbanca Parma in nove: 0-1. Il gol di Noslin all’82’ dopo i rossi di Zaccagni già nel pt e Basic.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 