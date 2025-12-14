Una Lazio eroica sbanca Parma in 9 

Parma 0
Lazio 1
Parma (4-4-2) : Corvi, Britschgi, Delprato (1' st Troilo), Valenti, Valeri, Bernabè, Estevez, Keita (41' st Djuruc), Oristanio (25' st Ondrejka), Benedyczak (31' st Cutrone), Pellegrino. All.: Cuesta.
Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Patric (25' st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Cataldi (43' st Vecino), Basic, Cancellieri, Castellanos (25' st Noslin), Zaccagni. All.: Sarri.
Arbitro : Marchetti di Ostia Lido.
Rete : nel st al 37' Noslin.
Note : espulsi nel pt 42' Zaccagni; nel st 32' Basic.
Parma. La Lazio sbanca Parma in nove: 0-1. Il gol di Noslin all’82’ dopo i rossi di Zaccagni già nel pt e Basic.
