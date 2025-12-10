Una laguna, tre paesi Percorsi naturalistici da Lotzorai a Tortolì 

La laguna unisce tre paesi. I lavori per il nuovo percorso naturalistico, già sentiero utilizzato da allevatori che transitavano con le mandrie di mucche, sono iniziati nei giorni scorsi. Invero, il progetto risale al 2016 e rientra nel master plan “Ogliastra, percorsi di lunga vita”. Superata la burocrazia , gli escavatori hanno esordito nella zona di Su Pardu, nel territorio di Girasole. Da qui, costeggiando lagune e corsi d’acqua ricchi di flora e fauna selvatica, l’intervento si addentra nel territorio di Lotzorai fino ad arrivare alla peschiera di Tortolì. «Un progetto importante, che valorizza la straordinaria bellezza dei nostri territori e mette al centro l’ambiente e la sua tutela.

L’unità dei sindaci dell’Unione, il lavoro condiviso e lo spirito di collaborazione stanno portando risultati concreti e significativi per tutte le nostre comunità», ha commentato Lodovico Piras, sindaco di Girasole, centro che ha promosso l’iniziativa (all’epoca il sindaco era Gianluca Congiu) realizzata grazie all’impegno dell’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra, organismo attualmente presieduto dal sindaco di Triei, Anna Assunta Chironi.

I tempi sono stati lunghi. Colpa della burocrazia che si è annidata tra le varie fasi procedurali: «È stato un percorso impegnativo soprattutto dal punto di vista procedurale, considerando la tutela delle zone interessate».

