Una Juve opaca pareggia a Montecarlo 

Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly (33' st Bamba), Golovin (44' st Ouattara); Balogun. In panchina Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Michal, Fati, Toure, Nibombe. All. Pocognoli.

Juventus (4-3-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal (30' st Cambiaso); McKennie, Koopmeiners (28' st Zhegrova), Thuram (38' st David), Conceicao (1' st Yildiz), Miretti (1' st Adzic), Openda. In panchina Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Kostic, Joao Mario. All. Spalletti.

Arbitro: Sanchez (Spagna).

Note: angoli 6-0 per il Monaco. Rec. 0' e 4'. Ammoniti: Kehrer, Camara, Yildiz, Azic.

La Juventus chiude al tredicesimo posto e il cammino in Champions passa dagli spareggi. Lo 0-0 di Monaco consente ai bianconeri di disputare i playoff da testa di serie, quindi con il vantaggio di giocare la gara di ritorno in casa. Nella giornata di venerdì, l'urna di Nyon darà il suo verdetto: la Vecchia Signora è accoppiata all'Atletico Madrid e sarà sorteggiata contro una tra Brugge e Galatasaray, poi in caso di ottavi di finale sarà contro Liverpool o Tottenham. Spalletti non può essere totalmente soddisfatto: da una parte ci sono gli zero tiri in porta nei 90' di Montecarlo, dall'altra perché per circa mezz'ora, tra la fine del primo tempo e l'80', in caso di vittoria avrebbe messo momentaneamente un piede nella Top 8.

In porta c'è Perin, l'estremo difensore si presenta con un pasticcio con i piedi dopo 54 secondi che per sua fortuna non viene sfruttato da Akliouche. La Juve non attacca la spina e al 14' va sotto per la rete di Balogun annullata dall'arbitro Sanchez (fallo su Kalulu). Perin para tutto, Kohn vive un primo tempo di assoluta tranquillità.

La ripresa

Spalletti cerca la scossa durante l'intervallo con gli ingressi di Yildiz e Adzic al posto di Conceicao e Miretti. La Juve continua a non calciare mai in porta ed è sempre il Monaco a dare la sensazione di maggiore pericolosità, pur senza colpire. Così a una ventina di minuti dalla fine entra anche Zhegrova per uno spento Koopmeiners e Cambiaso sostituisce Cabal, la sfida rimane bloccata e senza grandi emozioni. L'ultima mossa di Spalletti è David per Thuram a 7' dalla fine, ma non succede nulla nemmeno nei 4 minuti di recupero. Pocognoli esulta per un posto ai playoff e Spalletti si tiene il ruolo di testa di serie.

