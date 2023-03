Una jacaranda contro i disturbi alimentari 

Da ieri il lilla spicca nel parco San Michele. È quello della nuova panchina, ma anche dei fiori che sbocceranno dalla jacaranda messa a dimora per celebrare la dodicesima giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, organizzata dal Comune e dall’associazione “Voci dell'anima”.

«Questa panchina e questa jacaranda offriranno alla cittadinanza un momento di riflessione sulle problematiche relative ai disturbi alimentari. In particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata “binge eating”, che colpiscono soprattutto gli adolescenti», ha detto visibilmente commossa, Elisabetta Manca Di Nissa, presidente dell'associazione.

«Il Comune vuole fare la sua parte», ha aggiunto il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Giorgio Angius, «sono tante le attività che stiamo portando avanti e che possono essere utili alle persone sia per la prevenzione che per la cura di questa malattia».

La presidente della commissione Politiche sociali, Antonella Scarfò, ha, invece, ribadito «l’importanza di fare rete in sinergia tra istituzioni, scuola, associazioni e cittadini». Presente anche Gabriella Boi, direttrice Dipartimento Salute mentale e Dipendenze Asl Cagliari: «Grazie al lavoro di squadra sono stati fatti avanti importanti passi avanti per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, come la realizzazione di un centro a Ussl ad Assemini: se si vince, si vince perché la squadra è coesa».

