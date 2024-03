Una guida per l’esercito di disperati 

Diciassettemila assistiti in tutto, con oltre 6mila in condizioni di estrema povertà, e 2mila anziani che - fra richieste di sostegno economico e di assistenza - bussano alla porta del Comune per avere un aiuto.

È l’esercito di quartesi regolarmente assistiti dall’assessorato alle Politiche sociali e generazionali: giovani, pensionati, persone sole e intere famiglie, ai quali è dedicata la guida ai servizi sociali presentata ieri nel centro polifunzionale di via Zara.

La nuova guida

Un vademecum di cinquanta pagine con la mappa dei servizi comunali dedicati a tutte le fasce di popolazione, con tanto di riferimenti istituzionali e il contatto di ciascun ufficio, dall’indirizzo della sede alla mail di riferimento. «Questa guida rappresenta la sintesi di tutto il lavoro svolto in questi tre anni di consiliatura», spiega l’assessore Marco Camboni, «un percorso che ci ha visto impegnati fin dall’inizio con l’obiettivo di aiutare i cittadini in difficoltà: abbiamo prima di tutto rafforzato le risorse umane nel settore, e allo stesso tempo reperito luoghi fisici dove poter strutturare in maniera costante e continuativa quel contatto con gli utenti che spesso in passato è mancato».

I nuovi spazi

Il riferimento è alle sedi dei Servizi sociali inaugurate negli ultimi tre anni: in via Zara, ma anche in piazza IV Novembre, e in via Melibodes e via Mar Ligure per quanto riguarda la zona del litorale. «Dei luoghi di incontro intergenerazionali aperti alla città, dedicati ai giovani e agli anziani che per anni sono stati un po’ messi da parte. Come amministrazione», sottolinea l’assessore, «stiamo cercando di restituire ai cittadini spazi per la socialità e l’aggregazione». E in prospettiva c’è la riapertura della sala intitolata a Michelangelo Pira, abbandonata e vandalizzata da anni, che sarà inaugurata come centro di aggregazione nel cuore della città.

La distribuzione

L’opuscolo è già disponibile in diversi punti di Quartu. «Verrà distribuita in maniera capillare in tutte le sedi istituzionali, nelle farmacie, negli ambulatori e nelle parrocchie», aggiunge Camboni. Attività di cui si occuperanno i percettori del Reddito di inclusione sociale, già al centro di una serie di attività all’interno dei progetti di comunità messi in campo dal Comune. «La guida cartacea nasce con la missione di migliorare la comunicazione e il dialogo con gli utenti», dice ancora l’assessore, «perché non tutte le fasce di popolazione hanno la possibilità di accedere ai servizi comunali attraverso i sistemi tecnologici».

La fotografia

Quasi cinquanta servizi attivi - di cui diciannove messi in campo dall’attuale amministrazione - migliaia di quartesi aiutati, e alcuni milioni di euro dedicati fra risorse regionali e in parte comunali. Poco più di seimila persone vivono in condizioni di disagio economico e sociale: solo lo scorso anno in 1.700 circa hanno ricevuto il bonus per fare la spesa, 342 il contributo per acquistare pane e formaggio, altri 1.064 hanno chiesto un aiuto per pagare le bollette dell’acqua, 27 i funerali di povertà finanziati dal Comune.

Ma ci sono anche oltre 2mila anziani assistiti, e altrettanti disabili destinatari di contributi economici. Seicento le famiglie in difficoltà, 66 minori ospitati in strutture protette, altri 11 dati in affidamento. «Esigenze e richieste alle quali cerchiamo di dare quotidianamente risposte», conclude Camboni.

