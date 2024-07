Una guida a 4 zampe sul Cammino di Santa Barbara 

Lo spettatore più attento durante i tuffi spettacolari a Porto Flavia è stato un cane molto speciale: il suo nome è Macchia, ad essere più precisi Macchia Jackie di Monteponi. Per i pellegrini che arrivano a Iglesias è diventato un’autentica leggenda scritta sui passi del Cammino minerario di Santa Barbara che Macchia conosce perfettamente, al punto da meritarsi il titolo di guida per eccellenza.

La guida

Con il suo infallibile istinto, è lui a indicare la strada, evitando i pericoli alle centinaia di pellegrini che percorrono il cammino minerario. Dotato di grande sensibilità e intelligenza, con i suoi occhioni dolci pronti a regalare affetto, aspetta con pazienza i pellegrini nella parte più alta di Monteponi e, quando arrivano, punta l’attenzione su uno di loro, prediligendo il gentil sesso, e lo segue, divenendo così il suo inseparabile compagno di viaggio. Ha solo un “problemino”: segue i pellegrini per chilometri ma, giunto alla meta, non sa più ritornare a casa, come si addice a un vero viandante che non ritorna su i suoi passi. Così le persone che conoscono la storia di questo incredibile cane, si mobilitano da anni, da Nebida a Buggerru, sino al Guspinese-Arburese, dove si trovano i due grandi complessi minerari di Montevecchio e Ingurtosu, e con i propri mezzi riportano Macchia nella sua casa di Monteponi dove è amato e rispettato.

Le custodi

Per rendere più semplice il suo ritorno a casa, sul suo collare è stato installato un QR Code, che riporta le informazioni a chi lo cerca. La sua storia la raccontano le sue amiche fedeli che amano definirsi sui social “le sue schiave”: «Macchia è il nostro grande amore, è uno spirito libero – raccontano Annalisa e Cristina Masala – conosce benissimo tutto il Cammino minerario di Santa Barbara, ha la sua pagina Facebook (sotto il nome “Macchia di Monteponi”) e ha anche il suo profilo Instagram. Siamo sempre a sua disposizione, ha reso “magica” la nostra vita».

La storia di questo cane fuori dal comune inizia il 17 settembre del 2017 quando viene ritrovato, ancora cucciolo, a Monteponi. «Ricordo di avere notato in lui qualcosa di particolare. - spiega Susanna Dentis - Ne ho avuto subito cura e lo ho amato sin dal primo giorno, insieme alle mie amiche Cristina, Annalisa e Federica».Vivendo in una zona di passaggio dei pellegrini, il giovane Macchia, diventato cane di quartiere, si è appassiona sempre di più ai percorsi del Cammino. In tanti lo ricordano accucciato nella sala Compressori ai convegni tenuti dal fondatore del Cammino, Giampiero Pinna. Quando la persona che segue entra in galleria, Macchia pazientemente aspetta la fine della visita guidata: «È incredibile – racconta Maria Laura Mocci, guida turistica – È molto paziente, a Porto Flavia si ferma al cancello e attende per poi ripartire sino alla meta della pellegrina che ha scelto».

Gli incontri

Tra le amiche speciali di Macchia c’è Rosalba Castelli, giovane escursionista, arrivata da Torino per percorrere il Cammino. Con lei ha completato tutte le tappe, conseguendo anche l’attestato, il Testimonium, che la Fondazione riserva ai pellegrini. «Ho incontrato Macchia all'inizio del mio percorso - racconta Rosalba - mi aspettava sempre. Mi ha seguito e poi è stato la mia guida. Lo chiamavo “Adelante” per via del suo spirito pellegrino. Da diciannove anni io seguo diversi cammini ma non avevo mai fatto il percorso con un cane così speciale. È stata una avventura fantastica, ricca di emozioni e di infinita tenerezza. Abbiamo viaggiato insieme in autobus, in treno, e persino sul traghetto, per raggiungere l'Isola di San Pietro. Avrei tanto desiderato poterlo adottare, ma è uno spirito libero». Macchia, infatti, è perennemente in viaggio. Non manca di fermarsi all’ostello di Masua, al chiosco di “zio Lello” a Porto Flavia o a Portixeddu, dal suo fedele amico Dido Beach. «Io sono il suo riferimento a Nebida e Masua - racconta Federica Sotgiu - vado a recuperarlo ogni volta che arriva da quelle parti». Nell'età dei nativi digitali, dove spesso le emozioni viaggiano in rete, questa è la vera lezione d'amore di Macchia: un amico in carne e ossa vale molto di più.

