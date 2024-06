Una gru si ribalta sulla ferrovia: nessun operaio ferito 

Poteva avere conseguenze gravi il ribaltamento della gru in uso all’impresa che si occupa della manutenzione della ferrovia, al capolinea di Arbatax. Intorno a mezzogiorno di ieri il mezzo ha ceduto, forse in conseguenza di un eccessivo allungamento del braccio meccanico, adagiandosi accanto al muretto che incornicia i binari. L’esatta dinamica dell’incidente, in cui non si sono registrati feriti, è tutta da accertare. L’unica certezza è che gli stabilizzatori della gru, in posizione al centro della ferrovia, non hanno retto al peso sbilanciato. L’impatto violento al suolo ha fatto temere il peggio a chi in quei momenti si trovava nei dintorni, tra Cala Genovesi, via Lungomare e la darsena peschereccia. Ma una volta accertato che nessun componente dell’impresa si era fatto male tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Gli operai, nei minuti successivi all’episodio, hanno coperto il mezzo con un telo verde, forse in attesa della rimozione. L’incidente è avvenuto a cinque giorni dal viaggio inaugurale del Trenino Verde sulla tratta Arbatax-Lanusei. L’impresa è impegnata nell’adeguamento delle rotaie, tra incastri e spargimento del ciottolame che distribuisce il carico del treno su tutta la fascia di terreno sotto i binari garantendo la stabilità della linea ferroviaria. L’appuntamento con il primo viaggio è atteso per domenica, alle 9. Il vettore turistico arriverà soltanto fino a Lanusei perché da qualche anno l’Arst ha rimosso dall’itinerario gli arrivi a Seui, Ussassai e Gairo.

