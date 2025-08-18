VaiOnline
Maltempo
19 agosto 2025 alle 00:35

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra 

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo i giorni di gran caldo, in Sardegna è arrivata la pioggia. Che ha portato con sé momenti di apprensione. ieri pomeriggio una violenta grandinata si è abbattuta sui monti del Nuorese con chicchi di ghiaccio grandi come noci. In diversi centri della zona è in corso una stima dei danni che in qualche caso si annunciano ingenti.E il maltempo è stato causa di un incidente avvenuto sulla Carlo Felice in territorio di Birori. Erano da poco passate le 17 quando, a causa dell’asfalto viscido, un’ autovettura con due occupanti che procedeva in direzione Cagliari ha perso aderenza ed è finita contro il guardrail. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona affidando i due feriti al personale del 118 per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale che ha eseguito i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico.

Perturbazione

Le grandinate sono soltanto uno dei fenomeni che si stanno verificando in queste ore in Sardegna. L'Isola, infatti, è attraversata da una grande perturbazione suddivisa in tre tronconi che stanno interessando la parte centrale e interna e la costa sud occidentale. Alcuni nubifragi hanno interessato il centro abitato di Ussassai, in Ogliastra, e i monti vicino a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari, con fulmini e, a tratti, forti raffiche di vento. Si segnala anche qualche albero caduto nel Campidano.

Previsioni

Il tempo comunque, stando alle rilevazioni di Arpas Sardegna, volgerebbe al bello. Per oggi è previsto cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio aumento della copertura medio-alta con addensamenti più compatti sui rilievi orientali, associati a isolati rovesci con cumulati deboli. Sul fronte delle temperature, minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento a est. Venti a regime di brezza tendenti aumentare ed a disporsi da Sud-Est dalla serata. Mari poco mossi. Per mercoledi e giovedì si annuncia però un peggioramento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 