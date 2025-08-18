Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra 

Dopo i giorni di gran caldo, in Sardegna è arrivata la pioggia. Che ha portato con sé momenti di apprensione. ieri pomeriggio una violenta grandinata si è abbattuta sui monti del Nuorese con chicchi di ghiaccio grandi come noci. In diversi centri della zona è in corso una stima dei danni che in qualche caso si annunciano ingenti.E il maltempo è stato causa di un incidente avvenuto sulla Carlo Felice in territorio di Birori. Erano da poco passate le 17 quando, a causa dell’asfalto viscido, un’ autovettura con due occupanti che procedeva in direzione Cagliari ha perso aderenza ed è finita contro il guardrail. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona affidando i due feriti al personale del 118 per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale che ha eseguito i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico.

Perturbazione

Le grandinate sono soltanto uno dei fenomeni che si stanno verificando in queste ore in Sardegna. L'Isola, infatti, è attraversata da una grande perturbazione suddivisa in tre tronconi che stanno interessando la parte centrale e interna e la costa sud occidentale. Alcuni nubifragi hanno interessato il centro abitato di Ussassai, in Ogliastra, e i monti vicino a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari, con fulmini e, a tratti, forti raffiche di vento. Si segnala anche qualche albero caduto nel Campidano.

Previsioni

Il tempo comunque, stando alle rilevazioni di Arpas Sardegna, volgerebbe al bello. Per oggi è previsto cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio aumento della copertura medio-alta con addensamenti più compatti sui rilievi orientali, associati a isolati rovesci con cumulati deboli. Sul fronte delle temperature, minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento a est. Venti a regime di brezza tendenti aumentare ed a disporsi da Sud-Est dalla serata. Mari poco mossi. Per mercoledi e giovedì si annuncia però un peggioramento.

RIPRODUZIONE RISERVATA