Una grande Usinese ribalta il Castiadas e passa il turno 

Castiadas 2

Usinese 3

Castiadas (4-2-3-1) : Toro, E. Dessì (37’ st Zuddas), Sitzia, Chessa, C. Mura, Felleca (30’ st Erriu), Cannas, C. Ruggeri, Cardia (43’ st Sanna), S. Mura, Mboup. In panchina Pani, Crobe, A. Ruggeri, Tamburini, Ambu, Trogu. Allenatore C. Dessì.

Usinese (4-3-3) : Caboni, Saba, Spanu, Daga, Luiu, Gutierrez, Saccu (9’ st Ferranda), Tedde, Foddai (25’ st F. Mura), Sanna, Saba. In panchina Zaccheddu, A. Mura, Capra, Nieddu, Porcu, Oggiano, Panzali. Allenatore Ravot.

Arbitro : Paolo Carta di Oristano.

Reti : st 2’ Cannas, 8’ Foddai, 21’ Saba, 34’ Sanna, 40’ C. Ruggeri.

Note : ammoniti Cannas, Sitzia e Dessì, Luiu, Gutierrez e Ferranda.

Castiadas. È l’Usinese la prima finalista dei playoff di Promozione. All’Annunziata i sassaresi si sono imposti in rimonta contro i biancoverdi al termine di un incontro ricco di emozioni ed equilibrato. Grande rammarico per la squadra di Cristian Dessì, che ha disputato una delle migliori gare offrendo un ottimo calcio, ma gli episodi non sono stati favorevoli. Il pubblico ha comunque apprezzato applaudendo a fine gara i loro beniamini. Domenica l’Usinese affronterà la vincente del match tra Alghero e Terralba in programma oggi.

La formazione di casa è scesa in campo prendendo in mano le redini del gioco, con un buon possesso palla e lo sviluppo delle azioni sulle fasce. I più pericolosi sono stati Claudio Mura, Mboup e Cardia. I rossoblù non ci hanno provato con conclusioni da fuori area dello specialista Luiu, di Tedde e Foddai. In avvia di ripresa al 2’ il Castiadas sblocca il risultato: cross di Sitzia per Cannas che trafigge Caboni. La gioia dura 6’: su una mischia in area la palla finisce a Foddai che insacca. Al 21’ il sorpasso firmato dal solito Saba, che dalla sinistra si accentra e con un pallonetto beffa l’incolpevole Toro. Al 34’ incornata vincente di Sanna su cross di Spanu. Il Castiadas al 40’ riapre l’incontro con una punizione di Christian Ruggeri: sfera sotto la traversa. Gli uomini di Dessì si riversano in avanti e in pieno recupero vanno vicinissimi al pari: Mboup calcia a botta sicura, Caboni è battuto ma Saba si tuffa e col corpo devia in angolo: salvataggio che vale la qualificazione.

