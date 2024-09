Una grande sala da concerto nelle grotte di San Giovanni 

Si è chiusa con successo la nona edizione del Festival corale internazionale “Al sole della Sardegna”.

Dopo quelle di Portoscuso, Tratalias e Calasetta, l’ultima tappa, di scena alla grotta di San Giovanni, ha visto riempire tutti e 250 i posti previsti per farsi allietare dalle voci angeliche delle corali Gwalia Singers (Gran Bretagna), Parents&Friends (Germania), Eborae Mvsica (Portogallo), Concordia (Bosa) e San Giovanni Battista (Domusnovas). «Il pienone che si registra in ogni edizione - osserva l’assessore agli Spettacoli Davide Aru - si spiega con il fascino che il monumento naturale esercita su tutti. Stavolta è stato ancora più emozionante grazie all’esibizione delle ragazze de Lo Specchio Dan (il centro per i disturbi alimentari di Domusnovas) ormai parte integrante della comunità». Emozioni anche per il ricordo di Gerardo Mocco, attivissimo componente del coro polifonico San Giovanni Battista, scomparso di recente. E i concerti in grotta non sono finiti: domenica 22 settembre spazio al “Concerto sinfonico corale” (un’orchestra, 3 cori e un’unione di cori polifonici) e giovedì 26 alla rassegna corale “InCanto di Settembre”. «Ad esibirsi oltre a noi - spiega Vittorio Orrù, direttore del coro San Giovanni Battista - i francesi de “La Cantariza” e il coro Agorà di Carbonia».

