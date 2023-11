Una grande Ossese sogna la finalissima 

Ossese 2

Ilvamaddalena 0

Ossese (4-3-3) : Cherchi; Ubertazzi (21’ st Mudadu), Llanos, Kamana, Fancellu (31’ st Sechi); Fois (21’ st Scanu), Gueli, Tanda (31’ st Melis); Madeddu, Chelo, Bah (37’ st Contini). In panchina Santoru, Mainardi, Fadda, Secchi. Allenatore Fadda.

Ilvamaddalena (3-4-1-2) : Sordini; Di Pietro, Madero, Kiwobo; Sias (45’ st Piriottu), Dominguez (45’ st Pecharroman), Serra, Lombrano; Maitini (31’ st Coschiera); Gjurchinovski, Daidola (21’ st Munua). In panchina Ruzittu, Lena, Popescu, Arricca, Scarpitta. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 38’ st Scanu, 41’ st Madeddu (rig.)

Note : ammoniti Gueli, Chelo, Fois, Sias, Di Pietro.

OSSI. Un uno-due fulmineo, nel finale, regala il primo round delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza all’Ossese. I primi jab sono dei padroni di casa con le acrobazie fuori dallo specchio di Chelo (5’) e Madeddu (23’) e la bordata dai 30 metri di Gueli (7’), che andrà vicino al gol del vantaggio con una punizione finita due dita sopra l’incrocio (29’). L’Ilva risponde dal limite con Gjurchinovski (30’), che nel primo quarto di ripresa sciupa l’occasione più ghiotta a tu per tu con un Cherchi magistrale. L’Ilva spinge per il vantaggio fino al 21’, quando la girandola di cambi mette un freno all’impeto ospite e cambia volto alla gara: è il neoentrato Scanu a sbloccare l’impasse al 38’, di tacco, su sponda di Kamana. Lo stesso Scanu si procura il rigore del ko (40’) che realizza Madeddu. È di Munua il rammarico per il tap-in fallito sottoporta (47’), ultimo squillo dell’incontro.

