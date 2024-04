«Una grande opera per l’Isola» 

L’imponente diga di Santa Chiara compie 100 anni e per celebrare quest’opera che ha cambiato il volto di un territorio e di parte dell’Isola parte un calendario di eventi. Alla realizzazione di quell’opera maestosa vennero impegnati in sei anni numerosi operai, fra uomini, domme e perfino bambine. L’iniziativa è dell’associazione Paesaggio Gramsci, col giornalista Umberto Cocco, il Comune di Ula Tirso, la Fondazione di Sardegna, la Regione e Ferrovie Italiane.

Il Comune

«Per molti la modernizzazione della Sardegna ha inizio nei primi decenni del secolo con quella grande opera – dice Danilo Cossu – con gli effetti che ha prodotto regolando le piene del Tirso, contribuendo alla sconfitta della malaria, all’irrigazione dei terreni del Campidano, con le bonifiche e la nascita di Arborea, e fornendo energia idroelettrica all’industria nascente e persino a quella mineraria». L’assessore alle Politiche sociali Matteo Masones aggiunge: «In occasione di questo anniversario ci uniamo per ricordare il lavoro dei nostri antenati che hanno contribuito alla costruzione di questa ingegneristica».

Il programma

Aprono il dibattito la mattina di sabato 27 a Ula Tirso i docenti di Storia contemporanea di Bari Antonio Bonatesta, di Cagliari Valeria Deplano, e di Milano, Carlo Lacaita. Il giorno successivo, dalle 9 con partenza da Ula Tirso, è prevista una camminata lungo il sentiero che conduce alla diga di Santa Chiara, costruita nella gola di Su Sinnile. All’arrivo è in programma l’intervento del sindaco di Ula Tirso Danilo Cossu, di Luigi Ghinami, ingegnere della Direzione generale dighe del Ministero della infrastrutture e dei trasporti e del docente Carlo Lacaita. Il 12 maggio le celebrazioni per il centenario prevedono una gara ciclistica amatoriale.

La mostra

Infine, a partire da giugno e fino ad agosto, alla stazione ferroviaria di Cagliari sarà possibile visitare la mostra fotografica “Tirso mirabilis”. Un viaggio che consente di scoprire, attraverso le immagini, le diverse fasi della costruzione della diga fra il 1918 e il 1924. Foto in bianco e nero dell’archivio privato dei fratelli Costamagna, affiancata ai filmati dell’Istituto Luce di Franco Taviani e Marco Kuweiller; la stampa dell’illustratore Giulio Cisari presente alla XIX Esposizione internazionale d’arte di Venezia nel 1934; la copertina del giornale inglese The War dedicata al bombardamento della diga nel 1941. «Realizzate all’interno di varie campagne fotografiche - racconta Simone Cireddu, che ha curato la mostra - commissionate dalla Società elettrica sarda, le immagini sono in parte anonime. Le stampe fotografiche dell’archivio Costamagna

sono state realizzate con macchine di grande formato».

RIPRODUZIONE RISERVATA