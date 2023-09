Una grande Italia approda in finale 

Alghero. L'Italia batte 2-1 il Portogallo e si qualifica per la finale dell'Euro Beach Soccer League 2023, i Campionati Europei maschili che si concludono questa sera sui campi allestiti sulla spiaggia del Lido San Giovanni, ad Alghero. Oggi, alle 18, sarà Italia-Spagna (gli iberici hanno battuto 4-2 la Bielorussia), proprio la stessa finale di cinque anni fa, quando gli azzurri centrarono il titolo ai rigori nella stessa arena algherese.

Dopo un minuto, lusitani in vantaggio con Be Martins. Ma gli azzurri non subiscono il colpo e quattro minuti dopo pareggiano i conti con Bertacca. È una partita tra squadre attente, mature e che si conoscono bene. In avvio di secondo terzo l'Italia è salvata dalla traversa su tiro libero di Leo Martins, ma al 16' passa in vantaggio con Giordani, pronto a riprendere una respinta sottomisura. Al 23' l'occasione è ghiotta per il Portogallo, ma Leo Martins centra il palo a porta sguarnita. Al 28', la rovesciata di Sciacca fa volare Andrare alla deviazione. Tre minuti dopo, le acrobazie prima di Lourenco e poi di Pintado esaltano Casapieri, che continua a volare anche a tre minuti dalla fine, su conclusione dalla propria trequarti del portiere avversario e poi chiama il boato del pubblico di Alghero. Si soffre fino in fondo, ma l'Italia è in finale.

Italia-Ucraina

Nell'Europeo femminile, l'Italia batte 5-1 la Svezia e oggi (alle 16.45), sfideranno l'Ucraina (2-1 sull'Olanda) per il quinto posto continentale.



