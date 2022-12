Una grande Ilva fa suo il derby 

Ilvamaddalena 3

Arzachena 2

Ilvamaddalena (4-3-3) : Mejri; Roszak, Contucci, Di Pietro, Ferlicca (45’ st Gentile); Mastromarino (33’ st Chiappetta), Escobar, Ansini (40’ st Dombrovoschi); Lobrano, Altolaguirre, Cacheiro (27’ st Aiana). In panchina Sordini, Lena, Arricca, Seddaiu, S. Manca. Allenatore Gardini.

Arzachena (4-3-3) : Fusco; Piga, Bonu, Sosa, Dicorato; Bellotti (14’ st Rutigliano), L. Manca, Bonacquisti; Poli, M. Manca, Doriattotto (14’ pt Ferraro). In panchina Colantuono, Pischedda, Usai, Mannoni, Marinari, Gala, Melis. Allenatore Nappi.

Arbitro : Petrov di Roma 1.

Reti : pt 20’ pt Escobar, 22’ Bonacquisti, 33’ L. Manca, 35’ Mastromarino; st 40’ Aiana (r).

Note : ammoniti Di Pietro, Ferlicca, Piga.

La Maddalena. Il derby gallurese è dell’Ilvamaddalena, che si aggiudica i tre punti al termine di una gara sentita e combattuta in uno stadio tutto esaurito.

La cronaca

La partita è subito vibrante e al 20’, sugli sviluppi di un corner, Escobar è bravo in mischia a colpire a rete per il vantaggio locale. Passano 2’ e capitan Bonacquisti di testa riesce a concretizzare un calcio piazzato e a pareggiare per l’Arzachena. Gli smeraldini trovano anche la seconda rete con Luca Manca, che capitalizza una palla regalata da Ferlicca superando Mejri con il sinistro. Gli isolani però pareggiano immediatamente: Altolaguirre serve in area Mastromarino che di sinistro realizza il gol che manda le squadre all’intervallo sul 2-2. Nel secondo tempo la gara è molto equilibrata ed è decisa da un episodio. Il neo entrato Chiappetta colpisce di testa un pallone che tocca il braccio di Bonacquisti, per l’arbitro è rigore e il grande ex di turno Aiana batte Fusco per il definitivo vantaggio. Nel finale Roszak salta tutti ma da buona posizione spara alto.

Il dopo gara

A fine gara Gardini è soddisfatto: «Ringrazio il pubblico che ci ha seguito questa sera, dedico la vittoria ai ragazzi e all’amico di famiglia Edoardo che ci ha lasciato pochi giorni fa». Il mister ospite Nappi non si dispera: «Abbiamo disputato un’ottima gara nonostante le assenze pesanti dell’attacco, faccio i complimenti ai miei giocatori. Paghiamo per un episodio, faccio comunque un plauso ai nostri tifosi e al corretto pubblico della Maddalena».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata