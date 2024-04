Una grande folla protesta a Tel Aviv: «Liberate subito gli ostaggi» 

Tel Aviv. A sei mesi dall’attacco di Hamas del 7 ottobre ai kibbutz nel sud di Israele e dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, una tregua appare ancora difficile, così come un nuovo scambio di prigionieri. Nelle prossime ore riprenderanno al Cairo - anche su forte pressione del presidente Usa Joe Biden - i contatti indiretti tra Israele e una delegazione di Hamas, attraverso i mediatori dell’Egitto e del Qatar. Ma, dopo sei mesi di angoscia per gli israeliani prigionieri a Gaza e dopo il ritrovamento del corpo senza vita di uno di loro, si moltiplicano le manifestazioni in diverse parti di Israele per chiederne la liberazione e invocare le dimissioni del premier Benyamin Netanyahu ed elezioni anticipate: centomila persone sono scese in piazza, nella sola a Tel Aviv (dove si sono verificati anche scontri tra manifestanti e Polizia), secondo gli organizzatori, un numero che non si vedeva dalle proteste anti governative prima della guerra.

Il cadavere di Elad Katzir, 47 anni, è stato recuperato dall’Idf a Khan Yunis. L’uomo era stato rapito il 7 ottobre nel kibbutz di Nir Oz ed è stato «ucciso in cattività dalla Jihad islamica», ha detto il portavoce militare: l’8 gennaio la fazione palestinese aveva diffuso un video di lui ancora in vita. Il ritrovamento del corpo ha motivato le famiglie degli ostaggi a rivolgere l’ennesimo appello a Netanyahu ad accelerare su un accordo per i rapiti «prima che sia troppo tardi». Il premier fa fronte a un’opposizione crescente: dopo il ministro centrista Benny Gantz - che ha invocato il voto anticipato -, anche il leader dell’opposizione Yair Lapid ha deciso di volare a Washington dove incontrerà il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il segretario di Stato americano Antony Blinken.

