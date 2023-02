Una grande folla per l’ultimo saluto a Lucia Virdis  

Una folla commossa ha dato l’addio ieri a Lucia Virdis. Tantissimi amici e parenti si sono ritrovati alle 10.30 nella chiesa di San Giuseppe dove è giunto il feretro dell’infermiera di 42 anni, morta nel terribile scontro frontale tra la sua Peugeot 307 e una Bmw sulla statale 197 tra Furtei e Villamar. La sua tragedia ha commosso l’intera città dove Lucia Virdis era molto conosciuta, per le sue doti umane come pure per le sue passioni per moto e musica.

La chiesa ieri era perciò piena di amici, colleghi, conoscenti, sconosciuti colpiti dalla tragedia, tutti senza parole. Tre sacerdoti e un diacono hanno concelebrato la messa: don Vincenzo Salis, don Aldo Cottu, il diacono Celeste Corosu e don Roberto Carta.

Il parroco don Roberto Carta nell’omelia ha cercato parole di consolazione: «Bisogna pensare alla vita secondo il volere di Dio, ma quanto è faticoso? Oggi Gesù ci fa cenno di seguirlo per essere suoi discepoli, lui ci guida. Dobbiamo fidarci di chi conosce la vita più di noi. Paolo, Stefania, Andrea e tutti i parenti e amici di Lucia: andate avanti anche quando le forze vi sembreranno scomparse». E prosegue: «Lucia amava il suo lavoro, lo attendeva da tempo, pronta a superare qualsiasi ostacolo per un unico obiettivo: dedicarsi al prossimo. Era guidata dal bello, dal bene, dal giusto. La sua anima si è trasformata e raggiunge Dio». Una vita portata via troppo presto che ha lasciato nel dolore un’intera comunità.

I politraumi causati dall’impatto tra le auto non le hanno dato scampo, interrompendo il battito del suo cuore e insieme i sogni di una donna che aveva iniziato una nuova fase della sua vita con il primo giorno di lavoro in un ospedale a Cagliari.

Lucia Virdis, già tanto amata e stimata all’ospedale San Francesco, stava per iniziare un nuovo percorso professionale in un reparto di Rianimazione a Cagliari. Di lei oggi resta impresso il ricordo di un animo gentile, generoso, sempre vicino alle persone che ieri si sono riunite per darle l’ultimo saluto, lasciando decine di mazzi di fiori e calorosi abbracci di conforto alla famiglia.