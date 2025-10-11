Una grande folla per l’ultimo saluto a Giacomo Pilloni  

L’ultimo saluto a Giacomo Pilloni, e un pensiero per i colleghi meno sfortunati di lui: Alessio Tanca, Michele Cocco e Giampiero Lecca, ai quali don Pietro Mostallino, il parroco della chiesa di Sant’Ignazio, ha rivolto parole di speranza durante la cerimonia funebre celebrata ieri pomeriggio a Serramanna.

Giacomo Pilloni, aveva 45 anni, lavorava nel cantiere di adeguamento della Statale 195 “Sulcitana”. Il parroco ha ricordato «i momenti difficili e complicati vissuti nella sua vita, caratterizzata dalla perdita della madre ancora giovane». Per l’ultimo saluto insieme ai familiari, c’erano tantissimi amici, i colleghi di lavoro e le istituzioni col sindaco Gabriele Littera in testa. Ieri pomeriggio non mancava proprio nessuno nella chiesa e nel sagrato di Sant’Ignazio, che ha accolto le esequie dello sfortunato operaio. Insieme ai suoi tre colleghi, Giacomo Pilloni si era messo alla guida della sua Alfa 159 che si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 condotta da una donna di Decimomannu. Quest’ultima, e i compagni di viaggio di Pilloni, sono rimasti feriti gravemente. Lui non ce l’ha fatta. «Ostacolo, distrazione o il buio che ha impedito di vedere?», ha detto don Mostallino nel passaggio dell’omelia rivolto alle possibili cause dell’impatto fatale. Continuano le indagini per chiarire la causa dello scontro avvenuto in territorio di Villasor. Si ipotizza, tra le altre cose, la presenza di un monopattino sulla strada. Il piccolo mezzo avrebbe indotto la vittima ad una sterzata improvvisa per evitare l’ostacolo.

