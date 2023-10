Una grande festa sul prato dello Zoboli 

Carbonia. Una festa che ha coinvolto tutti: giocatori, staff, bambini e genitori. E che ha dato all’allenatore del Carbonia Maurizio Ollargiu ottimi spunti in vista dell’impegno di domenica a Tempio. Carbonia- Cagliari sta diventando un "classico" del calcio sardo perché il capoluogo minerario ha ricevuto ieri i rossoblù di Ranieri restituendo l’ospitalità che il Cagliari aveva dato un mese fa al Carbonia: allora era finita 5-1.

Per questa amichevole, si è letteralmente messa in moto l’intera macchina organizzativa del Carbonia: a dare una mano d’aiuto per gli aspetti organizzativi sono stati anche i genitori degli atleti della categorie giovanili, con le scuole calcio della città nella Tribuna prato dello “Zoboli”. Quella principale si è riempita come non accadeva da anni. «Una meravigliosa festa di sport», ha sintetizzato il sindaco Pietro Morittu. «Non è stata solo un’amichevole di lusso – ha sostenuto il presidente del Carbonia Stefano Canu – ma per i nostri ragazzi ha significato anche un momento di crescita professionale». E difatti l’allenatore Ollargiu ha spedito in campo la formazione titolare con Alcaraz in porta, davanti a Cocco, Ferrari, Chidichimo e Brailly, poi Cordoba, Romanazzo, Giganti e Dore, quindi Porcheddu e Pitanza. A disposizione Caroli, Salimbene, Carta, Lambroni, Sedda, Cinus, De Gradi (autore dell’unico gol del Carbonia), Falletto, Lecca, Diomedi, Cobuzzi.

«I ragazzi hanno risposto bene – sottolinea Ollargiu – sapevano di dover dare il massimo per rispetto del pubblico, di se stessi e dei nostri prestigiosi avversari che hanno accettato di misurarsi con noi per la seconda volta in poche settimane». Ottima la prova dei minerari e in particolare quella di Dore, non a caso sino a questo momento votato fra i migliori giocatori dell’Eccellenza.

