Una grande festa per trentamila all’Arabax Music Festival 2023 

Ci vuole coraggio e bisogna crederci per realizzare un sogno. Per quattro giorni dal tramonto all’alba il piazzale Scogli rossi di Arbatax si è trasformato in una grande festa che ha visto partecipare un pubblico di tutte le età per l’Arabax Music Festival. Un evento che si è svolto senza nessuna sbavatura anche grazie all’imponente servizio di sicurezza. L'obiettivo dell'organizzazione targata Chef@home è stato centrato: dal 16 al 19 agosto quasi 30 mila spettatori hanno preso parte a quattro sere di concerti live con artisti di fama nazionale e internazionale.

Il via

Si è partiti mercoledì con l’anteprima: il rapper Tedua che ha regalato uno show portando i successi del suo ultimo album di fronte a un pubblico di giovanissimi che conosceva ogni rima. Il giorno successivo si è entrati nel vivo del festival, il protagonista è stato Mahmood. Sono arrivati da diverse zone dell'isola per ascoltarlo, un momento emozionante quando ha dedicato una bella versione “No potho riposare” alla grande scrittrice Michela Murgia mancata recentemente. Prima di lui sono state Le Donatella a preparare il pubblico in uno spettacolo gioioso che ha coinvolto anche tanti bambini che le sorelle Silvia e Giulia Provvedi hanno fatto salire sul palco. Venerdì è stato il delirio con un piazzale strapieno: Dardust ha regalato uno spettacolo da vero performer prima suonando il piano poi con musica elettronica. Non si è risparmiato Rosa Chemical con uno show di oltre un'ora lasciando il pubblico senza fiato. Poi è stato il turno del rapper Fabri Fibra, un vero professionista che ha infiammato l’Arabax per oltre un’ora e mezza. Si è fatto riconoscere e anche stavolta è stato un fenomeno. A chiudere è stato il giovanissimo Paky, rapper classe ’99. Il sabato si è chiuso col botto con la grinta e la grande energia dei Boombadash con uno show di quasi due ore, il piazzale è diventato un party a cielo aperto con testimoni gli Scogli Rossi di Arbatax che hanno vigilato sulle quattro giornate. Ciliegina sulla torta Deejay Time: Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso hanno fatto ballare davvero tutti. Grande merito va anche agli artisti di supporto locali che hanno fatto la loro parte.

Organizzazione

Una perfetta macchina organizzativa, ognuno al suo posto ha mosso un ingranaggio, facendo sì che tutto funzionasse al meglio. Oltre 200 persone in campo tra addetti alla sicurezza, stuart, tutte le forze dell'ordine e la protezione civile. «Siamo molto felici di com’è andata, siamo convinti che questa sia un'area che deve essere valorizzata – ha detto il patron del festival, l'imprenditore Claudio Torchia – se c’è la volontà delle persone, degli enti, e dei giovani di divertirsi noi siamo a disposizione». Si pensa infatti già al prossimo anno per una terza edizione: «Probabilmente ci sarà qualche modifica alla struttura logistica per dare ancora più spazio nel piazzale e realizzare qualcosa di ancora più bello» conclude.

Esprime soddisfazione anche l’ogliastrino Giorgio Todde responsabile delle relazione istituzionali di Samag Holdin logistic, socia di Chef@home.

